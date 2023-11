Hiiumaa muuseumis tutvustati kadripäeva traditsioone

Hiiumaa muuseumis jätkus kadritraditsioonide teemalist lusti igaühele. Muidugi olid kohal ka kadrisandid.

Hiiumaa muuseum on kadritraditsioone tutvustanud juba aastaid. "Eks rahvakultuur ole selline elus asi ja kui muuseum ei hoia asju meeles, kuidas neid asju on läbi aegade tehtud, kes siis veel? Sellepärast me peame oluliseks, et me hariksime rahvast, et need vanad traditsioonid, mis kipuvad kergesti kaduma, et need saaks uuesti meelde tuletatud," ütles muuseumi juhataja Kauri Kiivramees.

Külastaja Merit võttis kadripeole kaasa oma väikese lapse. "Meil on selline perekond, et vanaema hoiab selliseid traditsioone ja meie vanemad lapsed on ikka ka alati olnud kaasatud. See aasta otsustasime, et tuleme siia, et ise jooksma ei lähe."

Huvilised said end riietada kadrisandiks. Selleks toodi kohale mitu kohvritäit aksessuaare. Seda ei tehtud aga niisama.

"Püüame siin ühiselt leida, milline see 21. sajandi kadrisant siin võiks olla. Käimas on ju ka suur konkurss üle Eesti ja me tahame pärast sinna esitada ka selle tulemuse, millele me siin jõuame," ütles muuseumipedagoog Jaanika Kuusk.

Pettuma ei pidanud kadripeol ka need, kelle kõrv igatses muusikat. Hiiumaa Pillisõprade Selts lasi noodid valla ning huvilised said muuseumis jalga keerutada.