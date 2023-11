Tori vald soovitab valla elanikel paigaldada kortermajadesse generaator

Kui elekter pikemaks ajaks ära läheb, kaob kortermajades ka küte. Siis on abiks generaator, mis majas asuvad pumbad tööle paneb ja soe vesi jõuab radiaatoritesse. Ühes kortermajas Sindis on seda juba tehtud.

Tõenäoliselt pole kortermajade elanikel meeleski, millal neil viimati elektrikatkestus oli ja kui kaua see kestis. Elektri olemasolu on loomulik, aga valmis tuleb olla sellekski, et vool kaob tundideks või isegi päevadeks. Nii, nagu meil soovitatakse mõnepäevane toiduvaru koju osta, peaks ka muudele asjadele mõtlema. Üks Sindi korterelamu on endale juba generaatori soetanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui talvel on loodusõnnetus või vool ära kaob pikemaks ajaks, siis majast edasi soe ei liigu. Maja pumba jaoks on vaja seda, et maja oleks soe. Majja sisse tuleb küte, aga edasi pumbast radikatesse ei jõua," rääkis Kooli 1A korteriühistu juhatuse liige Andre Berens.

Seda, et kortermajadesse soovitatakse generaator paigaldada, seda sai ühistu teada Tori valla korraldatud kriisikoosolekul. Päästeamet on kriisiks valmisolekut juba mitu aastat rõhutanud, sest elanikud ei teagi, et elektriga koos kaob soojuski.

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein ütles, et teemast on räägitud igal aastal. "Tormid tulevad või võivad tulla sügiseti ja sellest tulenevalt võib ka elekter ära minna ja sellised kriisid võivad olla. See, et Tori vald tuli praegu niimoodi meiega kaasa ja on valmis ise neid koolitusi eest vedama ja meie siis pakume koolitajapoolset tuge, see on väga tervitatav," sõnas Voltein.

Voltein ütles, et generaatorit ongi õigem õues kasutada, sest majas töötades vajab see ventilatsiooni.