Võrumaal Rõuge lähedal Luutsniku külas valmib pääste ja ennetuskeskuse depoo. Kohalike vabatahtlike päästjate eestvõttel ehitatavas hoones on ruumid päästemasinatele, ennetustöö tegemiseks ja olemas on ka nõuetekohane pommivarjend.

Luutsniku külas, mis asub vaid mõne kilomeetri kaugusel Läti piirist, pandi nurgakivi pääste ennetuskeskuse depoo hoonele, millel on juba seinad ja katus valmis ehitatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Luutsniku pääste ennetuskeskuse eesvedaja Aimar Sisask ütles, et depoos saavad olema kohad kolmele päästeautole koos remondiboksiga.

"Alla tuleb pommivarjend, see on ise 100 ruutu. Üleval me saame teostada autode remonti, all varjendit me saame kasutada ruumina, teha koolitusi ja lähemal metsas, siis hakkab reaalselt toimuma õpe metsas, kuidas metsas ellu jääda, kuidas asimuuti määrata, kuidas endale toitu leida," rääkis Sisask.

Lõuna päästekeskuse juht Tagne Tähe ütles, et depoos saab olema nõuetekohane pommivarjend koos seitsme meetri pikkuse tunneliga tagavara väljapääsu jaoks.

"Suur fookus hoonel saab olema see, et siin saab teha erinevaid väljaõppeid, ennetustööd. Ja teine pool. Kui me tõesti jõuame sinna kõige halvemasse olukorda, siis siin on ka varjend olemas. Mitte varjumiskoht, vaid ehtne varjend," sõnas Tähe.

Luutsniku pääste ja ennetuskeskuse depoo ehitus läheb maksma 300 000 eurot, mis on saadud siseministeeriumilt. Vabatatliku päästja Aimar Sisaski sõnul varutakse depoose kõik vajalik, et kriisiolukorras hakkama saada.

"Koos päästeametiga me seda teeme. Madratsid, võimalus ööbida. Kui juhtub siin tõesti, et külas läheb vool ära või on lumetorm, siis me plaanime soetada siia eraldi generaatori, et ükskõik, mis juhtub, meil on vool, meil on soe ja me saame ise siin hakkama," lausus Sisask.