Hispaanias märgiti marssidega naistevastase vägivallaga võitlemise päeva

Laupäeval on rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu seismise päev. Hispaanias tõi see tänavatele tuhandeid naisi, kes nõudsid naistele võrdseid õigusi meestega ning kutsusid ka koju jäänud naisi üles oma turvalisuse eest seisma.

Kokku korraldati Hispaanias erinevates linnades vähemalt 40 naiste marssi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Oluline on see, et naiste häält ja kõigi feministide häält vägivalla vastu ja kõiksugu naistevastase vägivalla vastu kostaks valjult ja tugevalt," ütles Hispaania võrdõigusminister Ana Redondo.