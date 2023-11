Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi korraldas jõulubazaari

Rahvusvaheline jõululaat kestis tänavu viis tundi ja erinevalt eelmisest aastast kaubanduskeskuses. Briti kuninglikud ulaanid NATO lahingugrupist olid lähetanud oma koori laata sisse juhatama. Fidžilased laulsid kolmehäälselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

37 lauast 20 olid välja pannud Eestis asuvad välisesindused. Mitte ilmtingimata ei olnud kõige suurematel riikidel suurim valik. Pigem sõltus see pealehakkamisest ja oskustest köögis. Sest rahvuslik suupiste valitses kauba valikut.

"Kõik on oma kätega tehtud. Pool ööd kokkasime ja väga hea meel on, et hästi läheb müügiks. Tunni ajaga müüsime väga palju," ütles Moldova saatkonna nõunik Anastasia Sturza.

Oma laudadega kohal ka lihtsalt Eesti kodumaaks valinud inimesed. Mehhikol puudub Tallinnas esindus, aga mehhiklased ei puudu.

"See on magustoit, taimetoit. Selle nimi on frescoleche. Aga meil on ka teravat salsat. See siin on teravam, see mitte nii väga. Ja maisileiba on ka," tutvustas oma toitu Secret Mexican Society eestvedaja Jacobina.

Kohal oli ka Sirje Karis, kes nimetas kohale tulnuid Eestimaa sõpradeks.

"Siin on koos kõik Eestimaa sõbrad, kes tahavad pakkuda head meie lastele, peredele. Nad pakuvad seda kõike väga väikese raha eest," ütles Karis.



Tallinna Rahvusvahelise Naisteklubi president Sophie Voswinckel andis ülevaate laadal saadud sissetulekutest.



"Eelmisel aastal teenisime 26 000 eurot nelja tunniga. See oli päris hea käive. Sõltub sellest, kui palju saatkondadel pakkuda on. Aga meil on kindel tunne - oleme halva ilma eest varjus. Loodame, et tuleb palju külalisi," sõnas Voswinckel.

Kogu jõululaada sissetulek annetatakse Eesti laste ja naiste heategevusorganisatsioonidele. Eelmisel aastal toimus laat Balti jaama turul.