Suuremahulises droonirünnakus Kiievile sai vigastada viis inimest

Oluline 26. novembril kell 22.46:

- Droonirünnakus Kiievile sai vigastada viis inimest;

- Ukraina kaitseminister pidas kõne Austiniga;

- Moskvas on droonide tõttu suletud kaks lennujaama.

Venemaa teatas 20 Ukraina drooni alla laskmisest

Venemaa teatas pühapäeval, et lasi mitme oblasti, teiste seas Moskva, kohal alla üle 20 Ukraina drooni.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et droonid lasti alla Moskva, Kaluga, Tula ja Brjanski oblastite kohal. Tulas sai üks inimene haavata, kui allalastud droon tabas kortermaja.

Droonirünnakus Kiievile sai vigastada viis inimest

Kiiev jäi laupäeval Vene vägede seni suurima droonirünnaku alla, milles sai vigastada viis inimest, vahendas Reuters.

Laupäeval mälestas Ukraina Holodomoris hukkunuid, sama päeva varahommikul alustas Venemaa droonirünnakuid Kiievi eri linnaosadele.

Välisminister Dmõtro Kuleva sõnul viis Venemaa nädala jooksul Ukrainas läbi 911 rünnakut, milles hukkus 19 ja sai haavata 84 inimest.

"Vaenlane intensiivistab oma rünnakuid, proovides hävitada Ukrainat ja ukrainlasi," ütles Kuleba. "Nad teevad seda meelega, nagu 90 aasta eest, kui Venemaa tappis miljoneid meie esivanemaid."

Ukraina õhujõud teatasid esialgu, et 75 droonist 71 lasti alla, hiljem täpsustades, et alla lasti kokku 74 drooni. Õhujõudude kõneisiku sõnul lasti 66 drooni alla Kiievi ja ümbritseva regiooni kohal.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnas, et rünnakus sai haavata viis inimest, teiste seas 11-aastane tüdruk, kahjustada said ka hooned üle linna ning ühest alla lastud droonist süttis lasteaed.

President Volodõmõr Zelenski märkis, et rünnak algas Holodomori mälestamise päeva varahommikul. "Tahtlik terror... Venemaa juhtkond on uhke selle üle, et nad suudavad tappa," ütles Zelenski.

Laupäevas rünnaku eesmärk ei ole esialgu selge, kuid Ukraina on hoiatanud, et Venemaa on taaskord alustanud rünnakuid Ukraine energiataristu vastu, nagu ka mullu talvel.

Ukraina energiaministeeriumi teatel jäi rünnaku järel Kiievis elektrita 200 hoonet, neist 77 elumajad.

Ukraina kaitseminister pidas kõne Austiniga

Ukraina kaitseminister Rustem Umjerov pidas laupäeval telefonikõne USA kaitseministri Lloyd Austiniga.

"Minister Austin mõistis hukka Venemaa jätkuvad raketi- ja mehitamata õhurünnakud Ukraina linnade ja olulise taristu pihta," teatas kaitseministeerium.

Ministrid lubasid püsida tihedas suhtluses. "Nad arutasid ka julgeolekualaseid prioriteete ajal, mil Ukraina jätkab võitlust Vene agressiooni vastu."

Moskvas on droonide tõttu suletud kaks lennujaama

Pühapäeva varahommikul peatas Venemaa Moskva oblastis asuvate Domodedovo ja Vnukovo lennujaamade töö, kuna lennujaamade läheduses tuvastati droonid, vahendas The Kyiv Independant.

Vene meedia väitel lasid Vene õhujõud alla 11 Ukraina drooni.