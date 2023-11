Uus nädal püsib talvine

Esmaspäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab lund, lumehooge on enam rannikualadel. Mõnel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, rannikul valdavalt kirde- ja põhjatuul 4 kuni 10 meetrit sekundis. Külma on 7 kuni 13, kohati kuni 18 kraadi, rannikul paiguti 3 kuni 6 kraadi.

Hommik on peamiselt põhjarannikul lumehoogudega. Sisealadel püsib mõnel pool udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, rannikul kirde- ja põhjatuul 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Külma on 7 kuni 13, kohati kuni 18 kraadi, rannikul paiguti 3 kuni 6 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund, rannikualadel tuiskab. Hilisõhtul jõuab Ida-Eestisse uus sajuala ja laieneb aeglaselt lääne suunas. Kirde- ja põhjatuul tugevneb 4 kuni 9, puhanguti 13, rannikul 5 kuni 12, puhanguti kuni 17, hilisõhtul Virumaa rannikul kuni 19 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 7 kraadi.

Teisipäeva öösel laieneb lumesadu ühes tuisuga üle maa idast läände, päeval on lumesadu tihedam põhjarannikul. Öösel on külma 4 kuni 9, päeval 2 kuni 6 kraadi.

Kolmapäeva öösel sadu hõreneb, päeva teises pooles jõuab uus tihe sadu lõuna poolt. Öösel on külma 4 kuni 10, kohati kuni 15, päeval 6 kuni 10 kraadi, saarte rannikul on kohati pehmem.

Neljapäev on lumine ja tuisune, reedel on sadu üksikutes kohtades. Õhk püsib külm.