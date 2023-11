Uuringud: Bideni populaarsus väheneb ning Trump kasvatab toetust

Enamik küsitlusi näitab, et aasta enne valimisi juhib Trump Bideni ees mitmes võtmeosariigis. Küsitlused näitavad, et paljud valijad loobusid Bideni toetamisest, kuid ei toeta ka Trumpi. Siiski on Trump oma populaarsust suurendanud, vahendas Politico.

Bideni reiting jätkab langemist. USA analüütikaplatvormi FiveThirtyEight andmetel kiidab Bideni tegevuse presidendina heaks ainult 36 protsenti ameeriklastest. See on Bideni madalaim reiting alates 2022. aasta juulist.

RealClearPoliticsi küsitluse kohaselt on Bideni reiting 40 protsenti. Trumpi toetus on viimase kuuga tõusnud ning on umbes 46 protsenti. Enamik küsitlusi ei hõlma siiski neid valijaid, kel puudub kindel eelistus. Siiski isegi küsitlused, mis hõlmavad eelistuseta valijaid, näitavad, et Trump on Bidenist populaarsem.

Biden kaotab populaarsust noorte valijate seas. Hiljutisest NBC News küsitlusest selgub veel, et noored ameeriklased eelistavad 2024. aasta valimistel Trumpi Bidenile. 18–35-aastaste seas on Trumpi toetus 46 protsenti, Bideni toetus aga 42 protsenti.

Ka teised küsitlused näitavad, et Trump suurendab noorte valijate seas toetust. Vaid mõned küsitlused näitavad, et Bidenil on noorte valijate seas edumaa. Pole veel selge, kas Trump suurendab noorte seas toetust, või viimased numbrid peegeldavad lihtsalt Bideni populaarsuse vähenemist.

Hiljuti alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Bideni administratsioon toetab Iisraeli. Mõned vasakpoolsed valijad aga kritiseerivad Valge Maja poliitikat. Võimalik, et nad ei osale praegu küsitlustes, kuid võivad järgmisel aastal siiski hääletada Bideni poolt.

Vett segavad veel sõltumatud kandidaadid. Pole veel selge, kui palju sõltumatud kandidaadid võivad Bidenilt ja Trumpilt hääli ära võtta.