Erimeelsused naftakartellis hoiavad musta kulla hinda stabiilsena

Väljaanne The Spectator kirjutab, et OPEC-is valitsevad ühises naftatootmise kärpimises erimeelsused ning kartell lükkas edasi 26. novembriks kavandatud kohtumise. OPEC pole viimasel ajal suutnud toornafta hinda kergitada.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind püsib 80 dollari juures. Brenti hind oli esmaspäeva hommikul 80, 17 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 75 dollarit barreli kohta. Venemaa toornafta Uralsi hind on umbes 62,58 dollarit barreli kohta.

OPEC on mõningate eranditega suutnud nafta hinda kontrollida alates selle loomisest 1960. aastatel. Kartelli eesmärk on hoida nafta hinda kunstlikult kõrgel tasemel. Naftamüük täidab autoritaarsete režiimide rahasalve, selle peavad kinni maksma aga lääneriikides elavad tarbijad.

Viimasel ajal on OPEC-is tekkinud erimeelsused. Aafrika riigid, nagu Angola, Kongo ja Nigeeria tahavad tootmist suurendada. Saudi Araabia ja Venemaa aga vähendada.

Venemaa alustas 2022. aastal sõjalist tegevust Ukrainas, lääs kehtestas Moskva-vastased sanktsioonid. Vladimir Putini režiim vajab nüüd hädasti naftadollareid. Sõda võib Venemaale maksma minna ligi 900 miljonit eurot päevas, vahendas The Spectator.

Suurt kasumit ajab taga ka Saudi Araabia, kuna kroonprints Mohammed bin Salman tahab nii rahastada ambitsioonikaid megaprojekte. Venemaa ja Saudi Araabia kärbivad seetõttu ka vabatahtlikult tootmist.

Aafrika riigid kasutavad naftadollareid oma majanduse arendamiseks ning moderniseerimiseks. Kärped pole seetõttu alati nende riikide huvides. Turule avaldab veel survet USA, mis järjepidevalt suurendab naftatootmist. Euroopas ja Hiinas aga aeglustub majanduskasv.

The Spectator hindab, et lääs peab tegema rohkem koostööd nende OPEC-i riikidega, mis ei taha tootmist kärpida. Väljaanne leiab, et lõhestunud kartell on kasulik nii läänele kui ka kogu maailmale.