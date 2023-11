Venemaal läks põlema stalinistlik tankimootorite tehas

Tšeljabinski tehas varustab mootoritega Venemaa relvakontserni Uralvagonzavod. See firma valmistab lahingutanke T-72, T-90. Kontsern toodab veel iseliikuvaid suurtükke, vahendas Ukrainska Pravda.

Fire at the #Chelyabinsk Tractor Plant



According to eyewitnesses, the sound of an explosion was heard before the fire, and a cloud of fire rose above the territory of the plant.



The plant is one of the most important facilities of the Russian defense industry. The plant… pic.twitter.com/y4hL2YiJpK