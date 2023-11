Norra peaminister: me peame olema valvsad ega tohi olla naiivsed

Norra jälgib Soome ja ka Eesti-Vene piiril toimuvat väga tähelepanelikult ning on pidevalt ühenduses Soome ja Eesti valitsusega. Midagi Soome piiril toimuvaga võrreldavat Norra ainsas Vene piiril asuvas piiripunktis seni õnneks juhtunud ei ole

"Käib tavapärane liiklus, üsna hõre, kuid me jälgime olukorda muidugi väga tähelepanelikult päevast päeva, ja kui vaja, rakendame meetmeid, et võib olla see piiripunkt kinni panna, kui hädasti vaja. Praegu aga seal midagi ebatavalist ei toimu," lausus Store.

Norra ei ole Venemaa suhtes kunagi naiivne olnud, mida näitab seegi, et Norra on NATO asutajaliige. Samas on Norral Venemaaga 200 kilomeetrit maismaapiiri ning hiiglaslikud merealad, mida Venemaa läheduses haldama peab. Ühtlasi pole Norra Venemaaga üle tuhande aasta sõdinud. Sestap üritab Norra hoida Venemaaga pragmaatilisi suhteid, samas valvsust kaotamata.

"NATO on võti Norra jaoks. Norra on, nagu ma ütlesin, NATO silmad ja kõrvad põhjas ning seda me ka jätkame. Meie arust ei kujuta Venemaa praegu Norrale otsest sõjalist ohtu, kuid tõik, et Venemaa on üht oma naabrit rünnanud, massilise sõjalise rünnakuga, sissetungi ja hävitustööga, muudab loomulikult julgeolekupoliitilist keskkonda Euroopas. Me peame olema valvsad, me ei tohi olla naiivsed ja me peame oma kaitsevõimet sellele vastavalt kohendama," rääkis Store.

Peaminister ei nõustu Oslos parlamendihoone ees sageli meelt avaldavate ukrainlastega, nagu oleks Norra Ukrainale abi andmises kuidagi teisejärguline.

"Norra on inimese kohta, SKT kohta üks juhtivaid Ukraina doonoreid ja toetajaid. Me oleme pühendunud viieaastasele programmile Ukraina põhiliseks abistamiseks nende õiguse osas end kaitsta ehk sõjalise, humanitaarabi andmiseks ja ka sõjapurustuste kõrvaldamiseks. Norra on võtnud vastu hiigelhulga siia jääda tahtvaid inimesi, põgenikke ja meil on väga hea dialoog Ukraina valitsusega ja Norras elavate ukrainlastega," lausus Store.

Otsapidi Ukraina toetamisega on seotud ka Norra otsus ÜRO Gaza resolutsiooni hääletusel oktoobri lõpus. Hääletati viivitamatu ja püsiva humanitaarrahu kehtestamise üle Gaza sektoris. Enamik Euroopa riike, sealhulgas Eesti, jäi erapooletuks, sest resolutsiooniga ei seotud Hamasi hukkamõistvat avaldust. Põhjamaadest hääletas ainsa riigina resolutsiooni poolt Norra. Peaministri sõnul ei tähenda see kindlasti Norra erilist Palestiina-meelsust.

"Me usume, et nüüd, kui me aktiivselt toetame Ukrainat, me selgitame maailmale, et Venemaa agressioon on rahvusvahelise õiguse rikkumine. Me peame rääkima Harkivis kaotatud eludest samal viisil, nagu me räägime Gazas kaotatud eludest. Kõik elud on võrdsed. Me peame hoiduma sellest, et meid, Põhjamaid, võiks süüdistada topeltstandardites. Me peame olema ses osas ausad ja minu arust näitasime seda väga selgelt ka ÜRO-s," ütles Store.