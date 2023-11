Teisipäeval sajab lund ja puhub tugev tuul

Teisipäeva öösel on Eesti kohal taevas pilves. Lumesadu laieneb Ida-Eestist lääne suunas ning mitmel pool tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 12, iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Põhjarannikul ja Peipsi ääres puhub põhja- ja kirdetuul 9 kuni 14, iiliti kuni 22 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on -4 kuni -8, saarte rannikul kuni -2 kraadi.

Pilvisest taevast langeb lund ka teisipäeva hommikul. Tihedam on sadu Põhja-Eestis ning rannikualadel ka tuiskab. Tuul puhub põhjast ja loodest, põhjarannikul ka kirdest 4 kuni 10, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis. Miinuskraade on termomeetril 1 kuni 7.

Taevas püsib pilves ka päeval. Sajab lund, tihedam on sadu ikka Põhja-Eestis ning rannikualadel tuiskab. Õhtu poole sadu harveneb ning kohati esineb selgimisi. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, Liivi lahe ääres ennelõunal iiliti 12 meetrit sekundis, põhjarannikul valdavalt kirdetuul 6 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärastlõunal pöördub tuul itta ja kagusse ning nõrgeneb õhtuks. Külma on -1 kuni -5 kraadi.

Päästeamet tuletab seoses lumetormiga meelde, et liikluses tuleb olla erakordselt ettevaatlik ning valmistuma peab ka võimalikeks elektri- ja veekatkestusteks. Päästeamet soovitab vaadata üle ka kodused toidu- ja joogivarud, laadida telefonid ja akupangad ning tankida auto.

Kolmapäev ja neljapäev tulevad valdavalt pilvise taevaga. Kui ennelõunal on lumesadu veel nõrk, siis õhtupoolikul levib tihedam sadu juba üle maa ning püsib ka neljapäeval. Reedel ja laupäeval esineb pilvises taevas ka selginemisi ning lumesadu jääb pigem nõrgaks. Käredaim ööpäev on kolmapäev, mil öösel on külma keskmiselt -10 ning päeval -7 kraadi. Edaspidi on miinuskraade juba veidi tagasihoidlikumalt.