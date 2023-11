USA teadlane: Covidi võis valla päästa salapäraselt hukkunud hiinlane

Robert Kadlec töötas pandeemia ajal Trumpi administratsioonis biokaitse osakonnas. Kadleci hinnangul võis koroonaviirus Wuhani laborist välja pääseda Hiina teadlase Zhou Yuseni töö tõttu. Arvatakse, et Yuhan töötas 2019. aasta suvel või sügisel vaktsiinide uurimisega, uuringud toimusid Wuhani viroloogia instituudis.

Yusen esitas 2020. aasta veebruaris ka patendi koroonavaktsiinile. Kolm kuud hiljem sai ta salapärase õnnetuse tõttu surma. Ta kukkus instituudi katuselt alla, vahendas Dailymail.

Kadlec leiab, et Yuseni uurimistöö ajal pääses viirus laborist välja.

"Meie tõendid viitavad sellele, et midagi juhtus tema töö tegemise ajal. Ja olenemata sellest, kas ta võeti vastutusele, kas siis ametliku menetluse raames või mitte, kuid 2020. aasta juuliks oli ta kindlasti surnud," ütles Kadlec.

Sky News uuris, kas Yusen tapeti pandeemia puhkemise tõttu. "See on kindlasti võimalik, leidsime, et see võis olla võimalik, kuid meil polnud selle hinnangu andmiseks tõendeid," vastas Kadlec.

Kadlec leiab, et Yusen teadis viiruse olemasolust ammu enne seda, kui ülejäänud maailm sellest viirusest teada sai. Yusen esitas patenditaotluse koroonavaktsiinile juba 24. veebruaril 2020. Kadleci sõnul viitab see sellele, et Hiina teadlased üritasid salaja koroonavaktsiini välja töötada.

Meedia ja rahvusvahelised uurijad on pikalt spekuleerinud, et koroonapandeemia võis pärineda Wuhanis asuvast laborist. Peking lükkab endiselt järjepidevalt tagasi väited, et koroonaviirus võib pärineda Hiina laborist.