Teisipäeval vabastab Hamas 10 pantvangi

Iisraeli vanglaamet teatas ööl vastu teisipäeva 33 palestiinlasest vangi vabastamisest kokkuleppe alusel, millega äärmusrühmitus Hamas vabastas Gaza sektoris 11 pantvangi. Iisrael eeldab, et Gazas on veel ligi 170 pantvangi. AFP allikatel väitel arutavad USA ja Iisraeli luurejuhid Gaza leppe järgmist faasi.

Oluline 28. novembril kell 16.57:

- USA ja Iisraeli luurejuhid arutavad Gaza leppe järgmist faasi;

- Allikas: teisipäeval vabastatakse 10 pantvangi ja 30 palestiina vangi;

- Iisrael teatas 33 palestiinlase vabastamisest;

- CNN: Iisrael eeldab, et Gazas on veel ligi 170 pantvangi;

- Blinken suundub uuesti Lähis-Itta;

- USA saadab Egiptusesse kolm Gazasse abi vedavat sõjalennukit.

USA ja Iisraeli luurejuhid arutavad Gaza leppe järgmist faasi

USA ja Iisraeli luurejuhid saabusid Katari pealinna arutama "järgmist faasi" Hamasi-Iisraeli leppes, ütles teisipäeval nende visiidiga kursis allikas.

"CIA direktor ja Iisraeli riikliku luureagentuuri (Mossad) direktor on Dohas, et kohtuda Katari peaministriga ja arendada edasi humanitaarpausi leppe pikendamisega tehtud edusamme ning algatada kõnelused võimaliku leppe järgmise etapi üle," ütles allikas AFP-le ja lisas, et kohal olid ka Egiptuse ametnikud.

Tundlike läbirääkimiste tõttu nimetuks jääda soovinud informeeritud allika kohaselt osalevad Luure Keskagentuuri direktor Bill Burns ja Mossadi juht David Barnea Dohas mitmel kohtumisel, mille algatas Katari peaminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, et arutada võimalikke tingimusi kokkuleppes, mis ulatuks kaugemale vaherahu kahe päeva pikkusest pikendamisest.

Katar on pidanud Egiptuse ja Ühendriikide toel intensiivseid läbirääkimisi, et pikendada Gaza sektori vaherahu, mis pidi algselt kestma neli päeva.

Vahendaja Katar teatas esmaspäeval vaherahu pikendamisest veel kahe päeva võrra, mis avas tee rohkemate pantvangide vabastamisele.

Algse nelja päeva vältel vabastati 50 tsiviilpantvangi, kõik neist naised ja lapsed, 150 palestiinlasest vangi vastu.

Katari välisministeeriumi kõneisik ütles teisipäeval, et vahendaja kasutab pikendust kestva vaherahuni jõudmiseks Iisraeli ja Hamasi vahel.

"Meie peamine fookus ja lootus on praegu jõuda jätkusuutliku vaherahuni, mis viib edasiste läbirääkimisteni ja lõpuks selle sõja lõpuni," ütles Majed Al Ansari ajakirjanikele. "Kuid teeme tööd sellega, mis meil on. Ja praegu on meil leppe punkt, mis lubab meil pikendada seda päeva kaupa kuniks Hamas suudab tagada vähemalt kümne pantvangi vabastamise."

Ansari kinnitas, et vaherahu jätkub veel 20 pantvangi vabastamisega.

"Me loodame, et tuleva 48 tunni jooksul saame Hamasi käest rohkem infot ülejäänud pantvangide kohta," lisas ta.

Ta märkis, et "minimaalsed rikkumised" ei ole vaherahulepet tervikuna kahjustanud.

Katar pidas rööpseid läbirääkimisi Hamasi ja teiste riikidega, mis viisid 17 Tai ja ühe Filipiinide kodaniku ning ühe Vene-Iisraeli topeltkodakondse vabastamiseni.

Enne reedet oli Hamas vabastanud vaid neli pantvangi. Viienda päästsid Iisraeli sõdurid ja veel kaks leiti surnuna.

Allikas: teisipäeval vabastatakse 10 pantvangi ja 30 palestiina vangi

Palestiina islamistlikule äärmusrühmitusele Hamas lähedal seisev allikas ütles, et vastavalt pikendatud vaherahuleppele vabastatakse teisipäeval 10 Gaza sektoris asuvat Iisraeli pantvangi ja vastutasuna selle eest juudiriigi vanglates viibivad 30 palestiinlasest vangi.

"Nimekirjad 10 Iisraeli pantvangi ja 30 palestiina vangiga vaherahu viienda päeva kohta vahetati ilma vastuseisuta," ütles allikas AFP-le.

Tema sõnul vabastatakse veel mõned välismaalastest töötajad, keda hoitakse kinni Gazas.

Iisrael teatas 33 palestiinlase vabastamisest

Iisraeli vanglaamet teatas ööl vastu teisipäeva 33 palestiinlasest vangi vabastamisest kokkuleppe alusel, millega äärmusrühmitus Hamas vabastas Gaza sektoris 11 pantvangi.

Tegemist oli neljanda vastastikuse sammuga neli päeva kestnud humanitaarpausi ajal.

Iisraeli armee teatas esmaspäeva õhtul, et Hamasi vabastatud pantvangid jõudsid Iisraeli territooriumile ning sõjaväelased saadavad neid kuni taasühinemiseni lähedastega.

CNN: Iisrael eeldab, et Gazas on veel ligi 170 pantvangi

Iisrael eeldab, et Gazas on veel 173 pantvangi, ütles peaminister Benjamin Netanyahu büroo telekanalile CNN.

Iisrael teatas, et teisipäeval peaks Hamas vabastama 10 pantvangi.

Blinken suundub uuesti Lähis-Itta

USA välisminister Antony Blinken teeb sel nädalal uue visiidi Lähis-Itta, teatas esmaspäeval Ühendriikide ametnik. Tema sõnul külastab Blinken nii Iisraeli kui ka okupeeritud Läänekallast. Tegemist on tema kolmanda reisiga piirkonda pärast Iisraeli-Hamasi sõja puhkemist oktoobris.

USA saadab Egiptusesse kolm Gazasse abi vedavat sõjalennukit

USA kõrgete ametnike sõnul saadab Washington Egiptusesse kolm sõjaväelennukit, mis toimetavad Gaza sektori elanikele elutähtsat abi vaherahu ajal, mille sõlmisid vaenupooled Iisrael ja Palestiina islamistlik äärmusrühmitus Hamas.

Esimene lennuk, mis toob meditsiinitarbeid, ravimeid, toiduabi ja talveks vajalikku, maandub Põhja-Siinais teisipäeval. Ülejäänud kaks lennukit saabuvad lähipäevade jooksul, ütlesid USA ametnikud.