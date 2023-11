Leedu ametnikud: Valgevene KGB aktiivsus on Leedus tõusuteel

Leedu Riikliku Julgeoleku Ameti (VSD) juht Darius Jauniškis ütles Leedu rahvusringhäälingu raadioeetris, et Valgevene Riikliku Julgeoleku Komitee (KGB) aktiivsus Leedus on tõusnud seni pretsedenditule tasemele.

"Me näeme aktiivsuse kasvu, eriti Valgevene aktiivsuse kasvu, mis on tegelikult ajalooliselt kõrge," ütles Jauniškis LRT raadiole.

Jauniškise sõnul tekkivad Leedu ametnikel küsimused mõnede Leedus elavate Valgevene kodanike kohta.

"Ärgem unustagem, et meil on siin väga suur Valgevene kogukond. Inimesed tulevad siia ja tegelikult tekitavad ka teatud muresid vastuluurele," ütles ta.

Samuti on laienenud Vene propaganda levik Leedus.

Samas pole ametniku sõnul seni märke sellest, et Vene või Valgevene luurajad püüaks Leedu riigiametnikke või poliitikuid värvata.

VSD direktori sõnul on Leedus sagenenud pommiähvarduste puhul tegemist vaenulike jõudude inforünnakutega.

"Mis puutub nendesse ähvardustesse lasta õhku koolid, teatud asutused, hüdroelektrijaama või lennujaama, siis need on infooperatsioonid, mis on mõeldud meie peades segaduse tekitamiseks, meie üksteise vastu pööramiseks, sundimaks meid elama kogu aeg ebakindluses," ütles ta.