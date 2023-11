Euroopa Liidu Kohus: valitsusasutused võivad religioossed sümbolid keelata

Keeld kehtib ka siis, kui töötaja ei teeninda avalikkust, vaid teeb kontoritööd.

Kohtuotsuse kohaselt tohib säärast keeldu rakendada "täielikult neutraalse töökeskkonna loomise eesmärgil".

Kohus samuti rõhutas, et keeld on õigustatud ega ole diskrimineeriv alles siis, kui see kehtib üldiselt kõikidele töötajatele ning see hõlmab ainult selliseid piiranguid, mis on vältimatult olulised, vahendab Euractiv.

Tegemist pole esimese religioossete sümbolite ja riietuse kandmise keeldu õiguspäraseks tunnistava Euroopa Liidu Kohtu otsusega, kuid see on esimene kord, kui keelustamise õiguspärasus kinnitati avaliku sektori töökohtade puhul. Varem kiitis kohus säärased keelud heaks erasektoris.

Kohtumenetlus algas pärast seda, kui Belgia kohalikus omavalitsuses töötav naine püüdis vaidlustada keeldu kanda töökohal islamiusuga seotud pearätikut. Naine tundis, et keeld piiras ta usuvabadust ning oli diskrimineeriv. Ometi pole kohus temaga nõustunud.

Ühtlasi ütles kohus, et liikmesriikide kohtud peavad otsustama selliste keeldude õiguspärasuse üle ning et valitsusasutused saavad kehtestada religioossete sümbolite kandmise keelde lisaks ka avalikkust teenindavatele töötajatele. Samas on liikmesriikidel soovi korral võimalik lubada töötajatel selliseid sümboleid kanda.

"Igal liikmesriigil […] on võimalus kujundada enda äranägemise järgi avaliku sektori töökohtade neutraalsust, sõltuvalt oma kontekstist," seisis kohtuotsuses.

"Samas tuleb selle eesmärgi poole püüelda süsteemsel ja järjekindlal viisil, ning rakendatavad meetmed peavad olema piiratud sellega, mis on vältimatult vajalik," lisas kohus.