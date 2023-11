Nikki Haley sai miljardäri Charles Kochi organisatsiooni toetuse

Charles Koch on kaua olnud üks USA vabariiklaste suuremaid annetajaid, kuid ta ei kippunud eriti toetama Donald Trumpi. Kochi kaasrahastatud organisatsioon Americans for Prosperity Action (AFP) on üks suuremaid ühendusi, mille kontole oli juunikuu seisuga kogunenud pea 75 miljonit dollarit, vahendab Financial Times.

Otsus võib tähendada, et AFP hakkab kasutama raha Haley kandidatuuri toetamiseks, näiteks tellides Haley poolt hääletama üles kutsuvaid telereklaame.

Haley on seni jäänud kolmandale kohale vabariiklaste seas, kuigi tema toetus on tõusnud. Morning Consulti uuringufirma teisipäeval avaldatud uuringu järgi eelistab 64 protsenti vabariiklasi järgmise presidendina Donald Trumpi, samas kui Florida kuberneri Ron DeSantise toetus jääb 14 protsendi tasemele, kellele järgneb Lõuna-Carolina ekskubernerist Haley 10 protsendiga.

"Nikki Haley pakub ameeriklastele jätta praegune poliitiline ajastu selja taha, võita vabariiklaste eelvalimised ja saada jagu Joe Bidenist," ütles AFP-i tegevjuht Emily Seidel.

Paljud Haley toetajad viitavad, et just tema naudib küsitlustes suurimat edumaad demokraadist USA president Joe Bideni ees võrreldes kõikide teiste vabariiklastest kandidaatidega.

Miljardär Kochi kaasrahastatud organisatsiooni toetus Lõuna-Carolina ekskubernerile on suur tagasilöök DeSantisele, keda peeti varem suurimaks ohuks Trumpile vabariiklaste eelvalimistel.

Viimaste kuude jooksul kaotas aga DeSantis küsitlustes suure osa senisest toetusest. Lisaks tuli tal mitu korda kärpida oma valimiskampaania heaks töötavate inimeste arvu, sest tal polnud piisavalt vahendeid senise suurejoonelise kampaaniaga jätkamiseks. Ka seni DeSantisele enim raha annetanud ettevõtja Robert Bigelow asus hiljuti toetama Trumpi.

DeSantise valimiskampaania esindaja Andrew Romeo ütles, et AFP-i otsus ainult aitab Trumpil võita.

Samas tänas Haley organisatsiooni avaldatud toetuse eest.

"See on valik vabaduse ja sotsialismi, üksikisikute vabaduse ja suure valitsuse, rahandusliku vastutustunde ja kasvava võla vahel. Meil on vaja päästa meie maa, ning ma olen tänulik AFP-le toetuse eest," ütles Haley pressiteates.

AFP on olnud üheks suurimaks vabariiklastest kandidaatide rahastusallikatest demokraat Barack Obama presidentuuri ajal. Viimastel aastatel on organisatsiooni mõju vähenenud, kuid see võib siiski veel avaldada suure mõju vabariiklaste eelvalimistele.

Esimese osariigina hääletab vabariiklaste eelvalimistel Iowa, kus hääletus toimub 15. jaanuaril ehk täpselt 50 päeva pärast.