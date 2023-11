Valgevene võimud korraldasid haaranguid opositsioonitegelaste kodudes

Valgevene teatas teisipäeval, et korraldas läbiotsimisi mitme opositsioonitegelase kodus, tegemist on režiimi järjekordse katsega suruda maha teisitimõtlemist ajal, mil Minsk valmistub järgmise aasta parlamendivalimisteks.

Opositsiooniline Koordinatsiooninõukogu on märku andnud, et peab oma valimised vastukaaluks riiklikele valimistele, kust suure tõenäosusega sõltumatud kandidaadid osa võtta ei saa.

Inimõiguslaste sõnul otsisid võimud teisipäeval läbi ka vähemalt kuue eksiilis elava opositsioonitegelase kodu, sealhulgas ka ökonomist Sergei Tšalõ ja endise valitsuse ministri Pavel Latuško oma.

"Kriminaalse tegevuse tõendite kogumisele suunatud läbiotsimisi viiakse hetkel läbi," teatas Valgevene juurdluskomitee avalduses.

"Kahtlusaluste vara ja kinnisvara meie riigis tuvastatakse, eesmärgiga see järgnevalt arestida," lisati.

Endine diplomaat Latuško, kes liitus opositsioonilise liikumisega 2020. aastal, ütles oma sotsiaalmeediakonto vahendusel, et ka tema meeskonda kuuluvate inimeste kodud otsiti läbi.

"Meie informatsiooni kohaselt leiab see aset samaaegselt, massiliselt, ning puudutab Valgevene demokraatlike jõudude paljusid esindajaid," seisis ta kontol.

Pärast Valgevene kauase diktaatori Aleksandr Lukašenko vastuolulist ja niinimetatud "tagasivalimist" riigipea ametisse 2020. aastal, on võimud asunud veelgi jõulisemalt võitlema teisitimõtlejate vastu. Suur osa Valgevene opositsiooni jäänustest on ulatusliku tsensuuri all, paljud on sunnitud eksiili minema või on võimud nad vangistanud.

Veebruaris kavandatavad parlamendivalimised on esimesed valimised pärast valitsusvastaseid meeleavaldusi 2020. aastal, kui julgeolekujõud need jõuliselt maha surusid.