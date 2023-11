Läti ülemkohus jättis Ušakovsi ametist tagandamise jõusse

Ülemkohtu senati halduskolleegium jättis jõusse ringkonna halduskohtu otsuse, millega tunnistati põhjendatuks ministri 2019. aasta 4. aprilli korraldus Riia linnapea ametist tagandamiseks, ütles ülemkohtu pressisekretär Baiba Kataja teisipäeval uudisteagentuurile LETA.

Pressisekretäri sõnul oli kohtuasja keskne küsimus keskkonna- ja regionaalarenguministri õigus tagandada linnavolikogu esimees, kui ta ei täida oma põhikirjalisi kohustusi.

Koosmeele erakonna kaasjuht Ušakovs ei nõustunud ministri järeldustega rikkumiste kohta ega ka sellega, et tuvastatud rikkumiste eest vastutab just linnavolikogu esimees.

Kohus märkis, et ükski võimuharu ei saa olla täiesti sõltumatu ja ka kohalikud omavalitsused ei ole täiesti sõltumatud ning asjaolu, et ministril on õigus jälgida volikogu esimehe seaduse täitmist ja elluviimist pigem tugevdab kui nõrgestab õigusriiki. Lisaks ei olnud menetlus meelevaldne, vaid seadusega kehtestatud ja nõudis muuhulgas volikogu esimehelt vaidlusalustel teemadel selgitusi ning püüdis seega selgitada välja objektiivset teavet.

Kohus juhtis oma otsuses tähelepanu sellele, et linnavolikogu esimees ei kaotanud ametist tagandamisel saadiku staatust. Omavalitsuse seaduse paragrahv 93 annab ministrile õiguse kontrollida ainult valitud volikogu esimeest, mitte sekkuda rahva valitud saadiku staatusesse. Seega on Ušakovsi väited õigusriigi nõrgenemise ja selle kohta, et minister karistab rahva valitud saadikut, alusetud.

Samuti märkis kohus, et linnapea ametist tagandamise aluste piisavus ei ole kuidagi seotud matemaatilise arvutusega, kui palju rikkumisi tuleks lugeda tõendatuks või kinnitatuks. Peatamiseks piisab ühest tõsisest rikkumisest.

Vaatamata Puce korralduse ebaõnnestunud põhjendustele on võimalik tuvastada kolm rikkumist, mida kohus pidas Ušakovsi ametist kõrvaldamiseks piisavaks.

Puce korralduses loetleti hulka rikkumisi, mille Ušakovs Riia linnapea ja tarnspordiettevõtte Rigas satiksme pealinna aktsiate hoidjana toime pani. Näiteks Riia omavalitsuse 2017. aasta eelarve täitmise aruannet koostades võeti Rigas satiksme finantsandmetes valesti arvesse 18,43 miljonit eurot. Sellest tulenevalt kasutati vahendeid muuks otstarbeks kui kohaliku omavalitsuse eelarves ette nähtud. Ainuüksi sellega rikkus Ušakovs Puce hinnangul mitut normi.