EXPO 2030 toimub Saudi Araabias

Ar-Riyadi võimud lubasid enne oma võitu kulutada ürituse korraldamiseks peaaegu kaheksa miljardit dollarit.

Saudi Araabia soovis kaua meelitada riiki mõnd rahvusvahelise haardega üritust, et laiendada enda globaalset mõju. Kuningriik on muutumas piirkondlikuks finantskeskuseks ja püüab meelitada turiste.

AP ajakirjanike andmetel sai Saudi Araabia kindla enamuse 119 riigilt, samas kui Lõuna-Korea sai 29 häält ja Itaalia 17 häält. Kokku osales hääletusel 165 maailma riiki.

Kuna Saudi Araabia sai üle kahe kolmandiku antud häältest juba esimeses voorus, polnud vaja järgmisi hääletusvoore korraldada. Tegemist on esimese korraga 20 aasta jooksul, kui maailmanäituse võõrustaja selgub juba esimeses voorus.

Saudi Araabia välisminister Faisal bin Farhan Al Saud ütles ajakirjanikele, et tema riik oli edukas, sest see suutis kuulata partnereid ning sai aru nende ootustest EXPO-le.

"See on rahvusvahelise kogukonna usalduse väljendus," ütles ta, lisades, et usalduse sai nii riigi plaan EXPO võõrustamiseks kui Ar-Riyadi kava oma majanduse mitmekesistamiseks.

Kaotajaks jäänud Itaalia esindaja vihjas aga, et paljud riigid hääletasid majanduslikest huvidest mõjutatuna, vahendab Politico.

"Vahetu huvi võidutses," ütles Giampiero Massolo ja lisas, et paljudel rahvusvahelistel hääletustel on võimalik näha "merkantiilset triivi". Ta hoiatas samuti, et sellise trendi jätkudes võivad ühel päeval saada vahetuskaubaks ÜRO julgeolekunõukogu kohad.

Lisaks väljendas Massolo pettumuse, et Euroopa Liidu riigid polnud hääletusel ühtsed. Prantsuse president Emmanuel Macron avaldas toetust Saudi Araabia kandidatuurile juba eelmisel aastal, seda vaatamata inimõiguste rikkumistele riigis.

EXPO 2030 hakkab olema teine maailmanäitus 10 aasta jooksul, mis toimus Lähis-Idas. 2020. aastal võõrustasid EXPO 2030 maailmanäitust Araabia Ühendemiraadid.

Järgmine maailmanäitus EXPO 2025 leiab aset Jaapani linnas Osakas.