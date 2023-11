Keskkonnaamet ei taha Munamäe kaitsepiiranguid leevendada

Suur Munamägi on Eesti üks olulisemaid maamärke, ent sealne kuusik kannatab kuusekooreüraski kahjude käes. Et ala asub sihtkaitsevööndis, on seal igasugune majandustegevus keelatud. Lisaks leiti Munamäe metsast mitut liiki väga haruldasi samblike.

Selleks, et siiski piirata Munamäel kuuse-kooreüraski levikut ning säilitada Munamäel turismiobjektile sobiv ilme, tegi Rõuge vald keskkonnaametile ettepaneku, et Munamäe sihtkaitsevööndi peaks ümber nimetama leebemate majanduspiirangutega vööndiks. Sellega amet ei nõustunud.

"Munamäel kaitseme me kaht hästi olulist väärtust – loodusväärtused ja maastikuväärtus. Praegune kaitsekord võimaldab kujundusraieid seal juba teha, sellega me tegelikult suudame tagada nii loodusväärtuste kui ka maastikuilme säilimise," ütles keskkonnaameti eluslooduse valdkonna juht Leelo Kukk.

Küll andis aga amet välja juhendi, mis ütleb, et Munamäe sihtkaitsevööndis on maastikuilme muutumas, kuna kuused on jõudnud oma bioloogilise eluringi lõppjärku. Nii lubab amet edaspidi teeradade ja külastustaristu servadest kuni 30 meetri raadiuses maastikuilme kujundamist, kuna loodusväärtuste kaitse on juba tagatud.

"Seal juhises on meil ka mainitud, et kui tuleb näiteks liiga palju suuri oksi, mis takistavad alusmetsa kasvamist, siis me lubame need ära koristada. Küll me tahame, et sinna metsa alla jääks suured tüved, kuna need on oluliseks kasvusubstraadiks kaitsealustele liikidele," ütles Kukk.

Rõuge valla keskkonnakomisjoni liige Erki Sok peab seda suureks sammuks ning loodab, et väljaantud juhend tähendab sedagi, et edaspidi saab näiteks piirata külastusradade ääres olevaid sarapuid, mis lumeraskuse all kaarduvad külastusteedele. Samas tekitab juhend tema sõnul ka suure hulga vastuolusid.

"Sellist asja ei ole kaitse-eeskirjas ette nähtud, et see rohunditerikas kuusik peaks muutuma vanaks loodusmetsaks. See juhis ei lähe absoluutselt kokku püstitatud kaitse eesmärgiga ja kaitse-eeskirjaga, mis on ju kinnitatud ja mille järgi siin peaks toimetama," lausus Sok.

"See on elav dokument, see ei ole lukku löödud, kellegagi kinnitatud väga ametlikult. Pigem me oleme saatnud oma seisukoha, nägemuse, ootame valla sisendit ja toimetame nendega edasi, sest meil on kokkuleppe, et kui tuleb uus koosolek vallavolikogu keskkonnakomisjonil, siis lähme sinna ja arutame nendega, kuidas edasi," lausus Kukk.