Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist. Ukraina armee tekitab vastasele suuri kaotusi ning Vene vägede edenemine on selle tulemusena väga vaevaline.

Oluline 29. novembril kell 5.50:

- ISW: Ukraina jätkab idarindel Vene edasitungi tõrjumist;

- USA ametnik: Putin ei sõlmi Ukrainas rahu enne USA valimistulemuste selgumist;

- Sverdlovski oblastis tahetakse laisad õpilased sõjatehastesse saata;

ISW: Ukraina jätkab idarindel Vene edasitungi tõrjumist

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist. Ukraina tekitab Venemaale suuri kaotusi ning Vene vägede edenemine on selle tulemusena väga vaevaline.

Venemaa ei loobu katsetest Avdijivkat sisse piirata ning jätkab linna ründamist. 28. novembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid Avdijivka tööstusrajoonis veidi edasi. Ägedad lahingud käivad Siverne (6 kilomeetrit Avdijivkast läänes) Opõtne ( 4 kilomeetrit Avdiivkast lõunapool) ja Pervomaiske ümbruses. Mitu Vene blogijat väitis, Vene väed liikusid edasi ka Avdiivka koksitehase suunal.

Vene blogijad väitsid veel, et ägedad lahingud käivad Krasnohorivka suunal. Üks Vene blogija väitis, et Venemaa viis oma väed Stepovest välja, teised blogijad väitsid, et asula lähedal käivad ägedad lahingud. Vene allikad väitsid juba varem, et Ukraina tegi Stepove lähedal eduka vasturünnaku.

Ukraina väed jätkavad Bahmuti lõunatiival Venemaa positsioonide ründamist. Ägedad lahingud käivad ka Bahmuti põhjatiival. Üks Vene blogija väitis, et Soledari ümbruses tegutsevad Venemaa õhudessantväelased.

Vene väed jätkasid 28. novembril pealetungi ka Kupjanski suunal. 28. novembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Sõnkivka ümbruses. Ukraina peastaap teatas, et riigi armee jätkab piirkonnas Vene vägede rünnakute tõrjumist. Üks Ukraina ohvitser väitis, et Venemaa kasutab rünnakutel 10-30-liikmelisi rühmasid ning nad ründavad ilma soomusmasinate toetuseta, vahendas ISW.

USA ametnik: Putin ei sõlmi Ukrainas rahu enne USA valimistulemuste selgumist

Vladimir Putin ei sõlmi Ukrainas rahu enne 2024. aasta novembris toimuvate USA valimiste tulemuste selgumist. Reutersi teatel ütles seda anonüümsust palunud USA välisministeeriumi kõrge ametnik pärast NATO välisministrite kohtumist ajakirjanikele korraldatud briifingul. Viimasel ajal on hakanud levima mure, et lääne toetus Ukrainale võib Donald Trumpi presidendiks valimise korral muutuda.

Ametnik märkis, et rahulepingu sõlmimine Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni vahel järgmisel aastal on ebatõenäoline.

"Ma eeldan, et Putin ei lähe rahu või konstruktiivse rahu peale välja enne, kui ta näeb meie valimiste tulemusi," ütles ametnik.

Kui välisministeeriumi ametnikul paluti selgitada, kas ta väljendas isiklikku arvamust või USA valitsuse seisukohta, lisas ta, et see on "laialt levinud hinnang". Tema sõnul avaldasid selles kontekstis kõik NATO liitlased kohtumisel Ukrainale tugevat toetust.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg prognoosib, et Venemaa hoogustab rünnakuid Ukraina taristu vastu. Sellega seoses märkis ta, kui oluline on, et alliansi liikmesriigid jätkaksid Kiievi toetamist.

Ukraina kaitseväe ühendjõudude ülem kindralleitnant Serhi Najev ütles, et Ukrainale antava abi kärpimine kahjustaks oluliselt armee kaitsevõimet, samal ajal kui Venemaa jätkab sõjapidamiseks relvade tootmist. Ta märkis, et tehnoloogial on alati eelis, seega on lääne abi äärmiselt oluline.

Sverdlovski oblastis tahetakse laisad õpilased sõjatehastesse saata

Venemaa Sverdlovski oblastis tahetakse saata üheksanda klassi õpilased, kes riigieksameid ei sooritanud, Uuralite sõjatehastesse.

Ajalehe The Moscow Times andmeil on selline ettepanek kaalumisel piirkonna seadusandlikus kogus, kus seda nimetatakse "võimaluseks omandada tööstuses nõutud elukutse".

Piirkonna majandus- ja territoriaalarengu minister Ruslan Sadõkov ütles, et masinaehituse valdkonna spetsialiste on vaja koolitada.

Varem tegi Kurgani oblasti duuma esimees Dmitri Frolov ettepaneku saata kainestusmajadest inimesi tehastesse või rindele.