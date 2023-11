Meedia: Pariis võib Kesk-Aasia riikidele müüa Prantsuse hävitajaid

Prantsusmaa meedia kirjutab, et Pariis võib Kasahstanile ja Usbekistanile müüa hävitajaid. Tegemist oleks kannapöördega Kesk-Aasia riikide kaitsepoliitikas, kuna praegu kasutavad Kasahstan ja Usbekistan peamiselt Venemaal toodetud sõjatehnikat.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron külastas hiljuti Kasahstani ja Usbekistan. Väljaanne La Tribune teatas, et Macron leidis siis, et Prantsusmaa võiks Kesk-Aasia riike varustada Rafale'i hävituslennukitega. Rafale'i hävitajad asendaksid siis Venemaal toodetud hävitajad.

Usbekistan alustas hiljuti oma sõjaväe moderniseerimist. Taškent võttis hiljuti kasutusele Türgis toodetud lahingudroonid.

Meedia teatel võib Usbekistan osta kuni 24 Rafale'i hävitajat ning Usbekistan ei tunne praegu huvi Eurofighter Typhoon hävitajate vastu. Krõbeda hinna tõttu ei taha Taškent osta ka USA-s toodetud hävitajaid.

Kasahstaniga on keerulisemad lood. Kasahstan kuulub Venemaa juhitud Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (KJLO). Ka Astana moderniseerib oma sõjaväge ning on ostnud Venemaal toodetud hävitajaid. Venemaa on varem pakkunud oma hävitajaid ka Usbekistanile.

Prantsusmaa on tarninud Rafale'i hävitajaid ka Indiale, Katarile, Egiptusele ja AÜE-le.