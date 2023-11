Prantsusmaa lubas neonatside-vastast võitlust tõhustada

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Prantsusmaal kasvavad rassilised pinged ning võimud plaanivad keelata kolm neonatslikku rühmitust.

Hiljuti hukkus Prantsusmaal kakluse käigus 16-aastane Thomas. Tema surm suurendas Prantsusmaal rassilisi pingeid veelgi. Tunnistajate teatel läksid Crepoli linna valgenahalised elanikud kaklema araabia päritolu grupiga. Asja hakkas uurima politsei, vahendas Financial Times.

Prantsusmaa siseminister Gerald Darmanin ütles, et tahab laiali saata kolm neonatslikku rühmitust ja plaanib esitada kohtule vastava avalduse.

"Ma ei lasegi ühelgi rühmitusel, olgu paremäärmuslikul või mõnel muul radikaalsel liikumisel, püüda prokuröride ja korrakaitsjate asemel seadust jõustada," ütles teisipäeval Darmanin.

Laupäeva õhtul kogunesid Prantsusmaa paremäärmuslased Romans-sur-Isère'i piirkonda. Väidetavalt elavad seal Thomasi tapjad. Politsei teatas, et mõned äärmuslased olid relvastatud pesapallikurikatega ning tulid spetsiaalselt kohalike elanikega kaklema. Kohal viibisid ka isikud, kes kuuluvad Martelli rühmitusse. See grupeering sai nime frankide valitseja Karl Martelli järgi, kes varakeskajal sõdis moslemite vastu.

Hiljuti puhkesid Iirimaal rahutused, kui noarünnakus sai kannatada kolm last. Ka seal hakkasid paremäärmuslased märatsema. Darmanin rääkis, et Prantsusmaa suutis Iirimaa stsenaariumi vältida.

"Politsei tegutses kiiresti, ma arvan, et see hoidis ära omamoodi väikese kodusõja," rääkis Darmanin.

Thomasi surmast on saanud tõsine riigisisene probleem. Mõned parempopulistlikud poliitikud leiavad, et viimased sündmused tõestavad, et riigis toimub valgenahaliste inimeste tagakiusamine. Prantsusmaal on hiljuti toimunud ka mitu terrorirünnakut, islamist tappis hiljuti ühe õpetaja.

Esmaspäeval toimus Lyonis meeleavaldus, mõned inimesed kandsid maske ning skandeerisid islami-vastaseid loosungeid. Võimud arreteerisid üheksa inimest.