Hoiuste maht on viimastel kuudel veidi kasvanud

Eesti inimeste säästmise ja hoiustamise dünaamika on viimasel ajal muutlik ning kuigi hoiuste maht on viimasel ajal veidi kasvanud, siis jaotuvad need inimeste seas väga ebavõrdselt.

"Koroonakriisi ajal inimesed säästsid palju nii ettevaatlikkuse tõttu kui ka seepärast, et osasid teenuseid polnud lihtsalt võimalik kasutada. Seetõttu oli hoiuste kasv väga kiire, ulatudes tublisti üle 10 protsendi. Pärast koroonakriisi säästmine vähenes ja inimesed hakkasid oma kriisiaegseid sääste hoogsalt kasutama, sest taas kord oli võimalik reisida ja teisi teenuseid kasutada. Seetõttu hoiuste kasv aeglustus," ütles Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Mullu lisandunud kiire hinnatõusu ja sundkulutuste kasvu tõttu inimeste säästmisvõime vähenes ja hoiuste kasv peatus, mõnel kuul isegi hoiuste maht vähenes.

Raudsaare sõnul on viimastel kuudel hoiuste maht taas veidike kasvanud. Oktoobri lõpus oli Eesti residentidest eraisikutel 4,5 protsenti enam hoiuseid kui aasta varem.

"Esiteks on hinnakasv aeglustunud ja palgakasv ületab taas kord hinnakasvu. Teiseks, tähtajaliste hoiuste intressimäärade kasv on pannud inimesi liigutama oma raha nõudmiseni hoiustelt tähtajalistele hoiustele," ütles Raudsaar.

Kui veel mullu olid tähtajaliste hoiuste intressid pea nullilähedased, siis nüüd maksavad pangad aastaselt hoiuselt keskmiselt 4,5 protsenti intressi.

Eesti majapidamiste hoiuste maht oli Eesti Panga andmetel tänavu oktoobris 11,6 miljardit eurot, mis on 51 miljonit eurot rohkem kui septembris ja 499 miljonit eurot rohkem kui 2022. aasta oktoobris. Seejuures kasvas tähtajaliste hoiuste maht aastaga 147,8 protsenti.

Eesti Panga finantskäitumise küsitlus kinnitas, et möödunud aastal, mil hinnakasv oli kiire, inimesed pigem kasutasid oma sääste ning nüüdseks on olukord stabiliseerunud või isegi veidi paranenud.

Raudsaar märkis, et kui jätta kõrvale n-ö palgapäevast palgapäevani raha, siis 2021. aasta septembris vastas 65 protsenti eraisikutest, et neil on pangahoiustel sääste, mullu oli sama näitaja 2022. aastal kahanenud 58 protsendile ja tänavu septembris oli see 59 protsenti.

Hoiuste keskmise suuruse kohta keskpank igal aastal andmeid ei kogu, kuid viimatise, 2021. aasta uuringu järgi oli keskmine hoiuse suurus 17 600 eurot, aga hoiused on jaotunud väga ebavõrdselt ehk mediaanleibkonnal, millest pooltel on rohkem ja pooltel vähem hoiuseid, oli hoiuseid 4300 euro väärtuses.