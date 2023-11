Venemaale reisivatelt välismaalastelt hakatakse varsti nõudma lojaalsusvannet

Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS vahendas kolmapäeval, et riigi siseministeerium on valmistamas ette eelnõu, mille järgi peaksid riiki sisenevad välismaalased kirjutama alla "lojaalsuslepingule". Lepingu tingimuseks on Vene võimude ametlike poliitikate kritiseerimisest hoidumine.