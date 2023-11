USA presidendiks pürgijad on kulutanud juba 250 miljonit dollarit telereklaamile

Kuigi arvamusküsitlustes juhib vabariiklastest valijate seas kindlalt endine USA president Donald Trump ning ametis oleval USA presidendil Joe Bidenil pole tõsiseltvõetavaid konkurente demokraatide seas, kulutasid mõlemad poliitikud siiski vähem raha kui DeSantis.

DeSantis on seni kulutanud telereklaamidele 46 miljonit dollarit, Joe Biden 44 miljonit dollarit ja Donald Trump 37 miljonit dollarit. Tehtud telereklaamikulutuste poolest neljandale kohale jääb 32 miljoni dollariga Lõuna-Carolina ekskuberner Nikki Haley. Tegemist on ühtlasi hetkeseisuga kõige populaarsemate kandidaatide nelikuga. Üldiselt on vabariiklased kulutanud palju rohkem kui demokraadid, sest Biden oli ainus oluline telereklaami ostja demokraatide seas.

Vabariiklasest Põhja-Dakota kuberner Doug Burgum on kulutanud 20 miljonit dollarit, kuid tema toetus arvamusküsitlustes kõigub ühe protsendi ümber. Burgum on miljardär, kes rahastab oma valimiskampaaniat suuresti enda raha, mitte valijate annetuste eest.

Kandidaatide kulutused on keskendunud valdavalt ainult kahele osariigile: Iowale ja New Hampshire'ile. Iowas on kandidaadid juba ostnud telereklaame 84 miljoni dollari eest ja New Hampshire'is 48 miljoni dollari eest. Kuigi nimetatud osariikides elab umbes üks protsent USA elanikkonnast, on kandidaadid kulutanud seal üle poole telereklaami rahast.

Põhjus peitub selles, et neis kahes osariigis toimuvad esimesed vabariiklaste eelvalimised. Iowas toimub hääletus 15. jaanuaril ja New Hampshire'is nädal pärast seda, 23. jaanuaril.

Financial Times toob välja, et DeSantis on kulutanud teistest kandidaatidest rohkem raha Iowas, samas kui Haley on olnud suurim kulutaja telereklaamile New Hampshire'is.

Telereklaamide sisu on seni suuresti langenud kokku kandidaatide kampaaniaürituste käigus tehtud kõnede põhiliste jutupunktidega.

DeSantise enim näidatud telereklaamis ei mainita tema peamist eelvalimiste rivaali Donald Trumpi, vaid süüdistatakse demokraate liiga pehmes piiripoliitikas. Reklaamis lubab DeSantis tappa kõik USA territooriumile jõudvad Mehhiko kartellide narkosmugeldajad.

Haley enim näidatud reklaam keskendub välispoliitikale, rõhutades Haley kogemust USA saadikuna ÜRO juures Trumpi administratsiooni ajal. Reklaamis lubab Haley, et kommunistlik Hiina "lõpetab ajaloo prügikastis" täpselt nagu Nõukogude Liit.

Teistes reklaamides kritiseerib Haley paljude USA poliitikute kõrget vanust, kutsudes USA pealinna Washingtoni "kõige privilegeeritumaks vanadekoduks riigis".

Trumpi kampaania enim näidatud reklaamis süüdistatakse DeSantist liberaalidega samade eesmärkide jagamises ning käibemaksu kehtestamise plaanis.

Samas on kõikide kandidaatide telereklaamidel ka midagi ühist: reklaamides kõige sagedamini kõlav sõna on "Ameerika".

Iowa ja New Hampshire'i osariikide elanikke ootab aga veel pea kaks kuud poliitikute tellitud kalleid telereklaame.