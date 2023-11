Omniva juht tahab panna postiautod kaupa ja toitu kodudesse vedama

Et Omniva postiautod sõidaksid edaspidi vaid elektri jõul, tuleb suurendada nende kasutusaega ning üks võimalus selleks on kaupade ja toidu kojuvedu, ütleb Omniva juht Mart Mägi.

Omniva on seadnud 2030. aastaks eesmärgi vähendada ettevõtte ökoloogilist jalajälge poole võrra, mis praktikas tähendab, et Omniva 1117 postiautost koosnev masinapark, mis läbib kolmes Balti riigis aastas üle 30 miljoni kilomeetri, peaks kuue aasta pärast vedama posti ja pakke juba suures osas elektri toel, kirjutab Postimees.

Omniva juht Mart Mägi näeb autopargi kitsaskohana seda, et postiautod on harjunud sõitma kuus kuni kaheksa tundi päevas ning ülejäänud aja seisavad nad jõude, mistõttu tuleb leida viis, kuidas seda ressurssi paremini ära kasutada ning autopargi kasulikku tööaega suurendada.

Sel suvel värvati kasutusaja pikendamise lahendusi otsima ka endine politseijuht Elmar Vaher ning Mägi sõnul on koos temaga jõutud nüüd arusaamani, et töövälisel ajal võiks postiautosid kasutada kullerteenuse pakkumiseks.

"Mõtleme tõsiselt selle peale, et panna postiautod lisakäibe tekitamiseks piltlikult öeldes woltima ja boltima," avas Mägi plaane, lisades, et Omniva esindajad on juba kohtunud suurte jaekaubandusettevõtetega, praegu sõlmitakse kokkuleppeid ja tegeletakse andmevahetusplatvormiga, et kevadel pilootprojektidega edasi minna.