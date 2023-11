Hiina tööstus veereb allamäge

Hiina kommunistliku partei andmed näitavad, et riigi tööstustoodang jätkas novembris kahanemist.

Novembris tabas Hiina tööstussektorit langus. Hiina tööstussektori ostujuhtide indeks langes novembris 49,4 punktile ehk jääb alla 50 punkti piiri, mis tähistab tööstustoodangu mahtude suurenemist. Oktoobris oli tööstussektori ostujuhtide indeks 49,5 punkti, vahendas The Wall Street Journal.

Mittetööstussektori ostujuhtide indeks oli novembris 50,2 punkti, oktoobris oli see 50,6 punkti.

Hiina majandus on sattunud viimastel aastatel raskustesse. Kuigi Peking tühistas eelmise aasta lõpus koroonapiirangud, siis loodetud tarbimise suurt tõusu ei tulnud.

Peking üritab nüüd stiimulitega riigisisest tarbimist suurendada, kuid statistikaamet teatas, et 60 protsenti küsitletud tootmisfirmadest leidis, et nõudlus on endiselt liiga väike.

Hiina majandus seisab silmitsi kaugeleulatuvate struktuursete probleemidega ning analüütikud eeldavad, et riigi majandust ootavad ees rasked ajad.

Üha rohkem majandusteadlasi leiab, et Hiina ei pruugigi USA majandust ületada.