Yle: toetust kasvatanud Koonderakond tõusis reitingutabelis taas liidriks

Veel oktoobris oli Soome kõige populaarsem partei sotsiaaldemokraadid (SDP), mille toetus oli siis 23,5 protsenti. Novembris kaotas SDP toetust ning erakonna toetus on nüüd 22,3 protsenti.

Reitingutabelis tõusis taas liidriks peaministripartei. Koonderakonna toetus kasvas kuuga 2,4 protsenti ning Petteri Orpo kodupartei toetus on nüüd 22,6 protsenti.

Kolmandal kohal on Põlissoomlaste partei, erakonna toetus on 17 protsenti. Eelmisel kuul oli see 17,3 protsenti.

Ylega suhelnud eksperdi Tuomo Turja sõnul on Koonderakond saanud tagasi oma põhitoetajad ning Põlissoomlased kaotavad nüüd Koonderakonnale toetust.

Soomes puhkes hiljuti piirikriis ning riik sulges kogu idapiiri. Turja sõnul valitseb idapiiri osas konsensus ning ükski erakond ei saa selles küsimuses teiste seast silma paista, vahendas Yle.

Keskerakonna toetus on 10,5 protsenti, Vasakliidu toetus 8,6 protsenti ja roheliste toetus on 8,4 protsenti.

Soomerootslaste Rahvapartei (RKP) toetus langes 0,7 protsenti ning erakonna toetus on 3,5 protsenti. Kukkuva RKP toetus oli viimati nii madal 2019. aasta jaanuaris. Siis oli partei toetus 2,5 protsenti.