Lavrov kritiseeris lääneriike OSCE välisministrite kohtumiselel

Kohtumisel süüdistas Lavrov lääneriike võimaluste hävitamises, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon saaks taas kunagi tööle hakata.

Vene välisminister lisas ka, et organisatsioon on NATO ja Euroopa Liidu ripats. Lavrov kritiseeris, et organisatsioon ei ole midagi öelnud vene keelt kõnelevate inimeste väidetava väärkohtlemise kohta Ukrainas. Lavrov väitis, et Moldova olevat lääneriikide Vene vastase hübriidsõja järgmine ohver.

"Miks on meil vaja vigast inimõiguste institutsiooni, mis muutub vahendiks neile, kes on seadnud eesmärgiks privatiseerida rahvusvaheliste organisatsioonide sekretariaadi enda hüvanguks? Milliseid Euroopa-ülese julgeoleku

ja koostöö huve selline OSCE teenib?" küsis retooriliselt Lavrov.

Lavrovi teekond Skopjesse oli käänuline, sest Bulgaaria ei lubanud Vene lennukit enda õhuruumi põhjusel, et selle pardal viibis ka Maria Zahharova.

Zahharova on Euroopa Liidu poolt kehtestatud Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirjas. Moskva teatas, et Bulgaaria ei lubanud seetõttu Lavrovi lennukit oma õhuruumi. Zahharova süüdistas Bulgaariat "pahatahtlikus rumaluses". Ta süüdistas Bulgaariat veel "ohtliku pretsedendi loomises", vahendas Reuters.

Lavrovi lennuk pidi seetõttu minema Kreeka õhuruumi, et Lavrov ja Zahharova saaksid osaleda Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) välisministrite kohtumisel.

Protestiks Lavrovi kohal viibimisele ei osalenud kohtumisel Poola, Rumeenia, Ukraina, Eesti, Läti ja Leedu välisminister. Ka Venemaa välisminister on Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirjas.

Austria välisminister Alexander Schallenberg ütles, et ta mõistab kohtumist boikoteerinud riike, kuid lisas, et organisatsiooni on vaja ka Kesk-Aasia ja Kaukaasia lõunaosa riikidega suhtlemiseks.

"Seega vajame seda platvormi dialoogi nimel ja kui vaadata olukorda maailmas, siis usun, et OSCE-d on vaja pigem rohkem kui vähem," ütles ta.

Eelmisel aastal OSCE aastakohtumist võõrustanud Poola ei lubanud Lavrovi riiki, millele Moskva reageeris vihaselt.