Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Mihhail Kõlvart

Opositsioon on kaotanud üksmeele ja parlamentaarne ummistus ei näi lahenevat. Milleni viib totaalne vastandumine Eesti poliitikas ja milline on Keskerakonna roll? Kelle nägu on Tallinna järgmise aasta eelarve ja kas Tallinn tõstab ka ise õpetajate palka? ETV saates "Esimene stuudio" annab täna vastuseid Keskerakonna esimees, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.