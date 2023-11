Lippus: Tallinna Vanalinna Apteegi tänavale kerkib kaasaegne hoonestus

Raekoja platsist vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel asuva Apteegi tänava kinnistud on olnud hoonestamata Teisest maailmasõjast saadik. Nüüd on Tallinn algatanud sinna detailplaneeringu.

"Selle kinnistuga on aegade jooksul olnud eri plaane, näiteks on soovitud teha siia Arhitektide Maja. Nüüd on linnavalitsus algatanud siia detailplaneeringu, millega nähakse ette hotell Telegraafi laiendus ja samuti seal kõrval asuva Toomkooli hoone täiendus. Nüüd koostatakse detailplaneeringut ja korraldatakse arhitektuuriline konkurss," rääkis abilinnapea Madle Lippus.

Kinnistule on seatud muinsuskaitselised eritingimused.

"Muinsuskaitseliste eritingimuste eesmärk on anda aimu, mis on muinsuskaitselised erilised väärtused, milleks on hoonestusstruktuur ehk peaks olema jälgitav mitu hoonet seal kunagi paiknes, samuti kõrgus ja katuse struktuur," sõnas Lippus. "Ootus on aga, et hoone ise on kaasaegne. Hoone ei saa tulla sinna ühest materjalist, klaasfassaadiga suur hoone," lisas ta.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,10 hektarit ja algatamisotsuse eesmärk on määrata neile kinnistutele ehitusõigus kuni nelja ja viie maapealse korrusega ja kuni kahe maa-aluse korrusega elu-, ühiskondlike ja ärihoonete ehitamiseks.

Tallinna Vanalinnas on arenguid mujalgi. "Endise majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hoone, mis asub Harju tänav 11, asemele kavandatakse hotelli. Selle menetlusega liigub linn edasi ja praegu on läbi viimisel arhitektuurikonkurss," lisas Lippus.

Ala Harju tänava ääres, mis on ka praegu park, jääb ka nähtavas tulevikus pargiks. "Mis puudutab ala, mis jääb Rataskaevu tänava poole, siis oleme mõelnud, et lahendame neid alalasid koos. Hetkel omaniku poolt selleks soovi pole tulnud, aga kui see tuleb, siis mõtleme edasi," rääkis Lippus.

Apteegi tänava kinnistu ajaloolist välimust saab vaadata SIIT.