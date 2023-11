Ukraina meedia teatas plahvatusest BAM-i raudteetunnelis

Ukraina meedia vahendab, et Baikali-Amuuri magistraalraudteel Severomuiski tunnelis leidis öösel vastu neljapäeva aset plahvatus. Tunnel on Venemaa ja Hiina raudteeühenduse oluline lüli. Allikate järgi oli tegemist Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) eduka operatsiooniga.

Tunnel asub Burjaatias ning on osa Venemaa ja Hiina vahelisest raudteeühendusest.

"Faktiliselt on tegemist ainsa tõsiseltvõetava raudteeühendusega Vene Föderatsiooni ja Hiina vahel. Ning nüüd on see teekond, mida Venemaa kasutab ka sõjaliste tarnete jaoks, halvatud," ütles väljaandele RBC-Ukraina anonüümseks jääda soovinud allikas.

Allikate sõnul on plahvatuse taga SBU, kuid Ukraina võimud ei kavatse juhtumit ametlikult kommenteerida.

Väljaande andmetel paigaldati lõhkekehad kaubarongile ning plahvatus toimus rongi liikumise ajal tunneli sees. Kohapeal töötavad Vene julgeolekuteenistuse FSB ametnikud ja raudteetöötajad. Viimased püüavad plahvatuse kahjusid minimeerida.

Baikali-Amuuri magistraalraudtee asub Venemaal Ida-Siberis ja Kaug-Idas. Raudteed ehitati aastatel 1974–1984 ja selle pikkus on 4324 kilomeetrit.

Severomuiski tunnel avati 5. detsembril 2003 ning tegemist on Venemaa pikima raudteetunneliga. Tunneli sügavus ulatub kohati kilomeetrini ning selle kogupikkus on 15 343 meetrit.