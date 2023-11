Klementi koduvägivald 18

Eesti on Dubais, maailma kliimakohtumisel, esimest korda oma paviljoniga.

Eesti paviljoni rahastus jaguneb ministeeriumide, ettevõtete ja Tallinna linna osaluse vahel. Eelarve on 260 000 eurot, millest 120 000 on ministeeriumite, 120 000 ettevõtete ja muude partnerite rahastus ning 20 000 eurot Tallinna linna panus. Eestist sõidab Dubaisse ligi poolsada inimest, nende hulgas ka peaminister, kliimaminister ja äridelegatsioon. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et kliimakohtumisel osalemine annab Eesti ettevõtetele globaalse võimenduse, mis kaalub üles sinnasõidu CO2 jalajälje