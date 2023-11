Ukraina kindral paljastas luurejuhi naise mürgitamise üksikasjad

Vene eriteenistuste osalust kuriteos tõendab asjaolu, et testid näitasid Budanova kehas kahe raskemetalli olemasolu, ütles kindralleitnant ja endine Ukraina välisluureteenistuse juht Valeri Kondratjuk saates "Argument".

Vene jäljele kuriteos viitab tema sõnul ka see, et ka mitmel kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse kõrgel töötajal esines mürgitusnähte.

"Kui saime andmed, olnuks muidugi ennatlik öelda kohe, et see on seotud Vene eriteenistustega, aga tõsiasi, et analüüside tulemusel leiti nimelt need kaks raskemetalli – arseen ja elavhõbe – viitab, et mürgitus ei olnud juhuslik. Nii et peale Kõrõlo Budanovi naise on ka mitmel Ukraina sõjaväeluure kõrgel töötajal samad [mürgituse] sümptomid," ütles ta.

Kondratjuk lisas, et jutt on "nende üksuste juhtidest, kes vastutavad Venemaal läbi viidud luurepeavalitsuse operatsioonide – nii vastupanuliikumise loomise kui ka paljude muude operatsioonide eest". "Ja just sellega seoses on mõistlik järeldada, et see konkreetne mürgitamine ei ole juhuslik ja selle taga on tõesti Vene eriteenistused..." rõhutas kindralleitnant.

28. novembril said ajakirjanikud teada, et Marianna Budanova elas üle mürgituse ja teda raviti ühes Ukraina meditsiiniasutuses. Lisaks sai teatavaks mitme Ukraina sõjaväeluure ohvitseri mürgitamine.

Hiljem kinnitas kaitseministeeriumi luure peavalitsus Budanova mürgitamist puudutava teabe õigsust. Ametkond teatas ka, et uurib Budanova ja selle töötajate mürgitamist eraldi.