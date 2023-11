Suurtükipataljon kutsus ajateenijate laskeharjutusele ka pereliikmed

Vanematele meeldis suurtükipataljoni idee lasta neid vaatama K9 Kõu meeskonda kuuluvate ajateenijate väljaõppe käigus omandatud oskusi.

pauk

"See on väga oluline, suhted on üldse elus olulised. Mõnikord on ju nii, et ise oled küll rahu pooldaja, aga oluline on inimestele toeks olla ning näha, kus nad on ja mida nad teevad," rääkis ajateenija ema Liina Kõrgend.

"Hästi tugevad paugud ja maa väriseb. Väga tore, väga-väga lahe on. Väga hea meel on, et me tulime," ütles ajateenija ema Kadri Rakaselg.

Ajateenijatele andis kaitseväe keskpolügoonile kogunenud tavapärasest suurem pealtvaatajaskond tuleproovipäevale tähtsust juurde.

"Väga uhke tunne on, sest me oleme seda päeva oodanud baaskursuse algusest peale. See on väga tähtis päev ja oleme väga elevil," ütles suurtükiväepataljoni ajateenija reamees Erik Mühls.

"Ma täiesti nõustun sellega, sest oleme täpselt kaks kuud selleks päevaks treeninud, nii et väga uhke tunne on," kinnitas reamees Kutt Kaaren Lepik.

Noortega viie kaitseväes oldud kuuga toimunud muutused on olnud vanematele silmaga nähtavad.

"Kindlasti on muutunud enesekindlamaks, võib-olla natukene tõsisemaks ja täiskasvanulikumaks," ütles Kadri Rakaselg.

Ajateenistus annab oskuse hinnata kaitseväest suuremat privaatsust võimaldavate koduseinte tuge.

"Kui esimesed kojusaamised olid, siis oli: "Oh, ma tahan kuskil omaette nurgas olla." Et ei ole ainult tualettruum see, kus saad istuda nelja seina vahel ja keegi sind ei sega," rääkis Liina Kõrgend.

Ajateenijate tegemisi käis neljapäeval keskpolügoonil uudistamas ligi poolsada pereliiget.