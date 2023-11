Briti valitsus hakkab uurima Ühendemiraatide ettevõtte katset osta The Telegraph

Ühendkuningriigi kultuuriminister teatas, et ta palub käivitada uurimise Araabia Ühendemiraatide ettevõtte katsesse omandada enamusosalus väljaandes The Telegraph.

Kultuuriminister Lucy Frazer teatas neljapäeval, et see palub meedia üle järelevalvet teostavat kommunikatsiooniametit (Ofcom) ja Briti konkurentsiametit (CMA) uurima Araabia Ühendemiraatide ettevõtte Redbird IMI katset omandada enamusosaluse ettevõttes Telegraph Media Group. Viimasele kuuluvad nii The Telegraph kui ajakiri The Spectator.

Uurimise algatamine lükkaks müügitehingu edasi vähemalt mitmeks kuuks isegi kui regulaatorid kiidavad selle lõpuks heaks. Uurimine suurendab veelgi ebakindlust väljaande tulevase omaniku suhtes vahetult enne Briti üldvalimisi, mis peavad leidma aset hiljemalt järgmise aasta lõpus.

Üle kümne valitsevate konservatiivide parlamendisaadiku palus kolmapäeval riigi peaministrit Rishi Sunakit algatada uurimise müügilepingu kohta, nimetades seda potentsiaalseks ohuks riiklikule julgeolekule.

Frazer ütles, et tema otsus põhineb vajadusel kaitsta arvamusvabadust ajeleheveergudel ning tagada erapooletut uudiste esitlust. Ofcom ja CMA peavad andma vastust valitsusele uurimise kohta 26. jaanuariks 2024.