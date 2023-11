Reedel sajab aeg-ajalt lund ja rannikualadel on pinnatuisku

Reede öö on Eestis pilves. Aeg-ajalt sajab lund, põhjarannikul tuiskab. Puhub kirde- ja põhjatuul 1 kuni 6, saartel 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 12 kuni 15 meetrit sekundis. Külma on 4 kuni 9 kraadi, rannikul kohati 1 kraad.

Hommik on pilves. Mitmel pool sajab lund. Tuul puhub kirdest ja põhjast 1 kuni 6, saartel ja põhjarannikul 4 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 4 kuni 9 kraadi, rannikul kohati 1 kraad.

Päev on pilves, üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab lund, on pinnatuisku. Puhub põhjakaare tuul 1 kuni 7, saartel ja põhjarannikul 4 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 8 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi.

Järgnevatel päevadel jääb lumesadu harvemaks ning pilvede vahel on rohkem selgimisi. Õhk aga külmeneb. Laupäeval on nii öösel kui ka päeval külma 4 kuni 10, öösel kohati 14 kraadi, mõnel pool rannikul on nii öösel kui ka päeval külma 1 kuni 3 kraadi. Pühapäeva öö toob mõnele poole miinuskraade ka enam kui 15, enamjaolt on külma 7 kuni 14 kraadi. Päevane õhutemperatuur jääb -6 ja -11 kraadi vahele.

Karge külmaga ja rahulikult algab ka uus nädal.