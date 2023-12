Haridusministeerium kaalub Tallinna Tõnismäe hoonest kolimist

"See on üks kokkuhoiuplaane ehk haridusministeerium vaatab ka oma ruumikasutust väga põhjalikult üle, selleks et vähendada ruumikulusid. Me tõesti kaalume ka seda, et me vähendame kontoripinda," lausus Kallas.

Kolimine, kui see peaks juhtuma, et toimu siiski järgmisel aastal, vaid on pigem nii-öelda 2025. aasta küsimus, lisas ta.

Kallase sõnul on küsimus selles, kuhu Tallinna esindus kolida.

"Kuna superministeeriumisse praegu enam ei mahu, sest sinna on väga palju ministeeriume kokku kolitud, siis haridusministeeriumi vaatest on küsimus, et kuhu me need töökohad, mis meil Tallinna esinduses on, kolime," lausus Kallas.

"Ministeeriumi peahoonega Tartus on see, et me kolime tõenäoliselt oma peahoonesse oma allasutused ehk Eesti Keele Instituudi ja teised selleks, et vähendada samamoodi ruumipinda. Eks me optimeerime oma kulusid praegu päris korralikult," lisas minister.