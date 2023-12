Olesja Lagašinast sai Delovõje Vedomosti peatoimetaja

Lagašina ütles Rus.err-ile, et pakkumine tuli just Polina Volkovalt ja alguses ta keeldus sellest.

"Sest minu meelest on Polina hea juht ja ma näen, kuidas ta hoolib ühisest asjast. Lõpuks jõudsime kokkuleppele. Minu jaoks on see suur au ja vastutus, tööd on palju. Loodan, et minu kogemusest on kasu Delovõje Vedomostile," ütles Lagašina, kes on varem aastaid juhtinud venekeelset Postimeest.

Lagašina sõnul soovib ta, et väljaanne aitaks kaasa Eesti venekeelse elanikkonna finantskirjaoskuse suurendamisele, kuid selleks peab väljaanne ise kindlalt oma jalgadel seisma. Toimetuse koosseisus uue peatoimetajaga muudatusi ei toimu, sest kõik kavandatud muudatused on tema sõnul juba tehtud.

Olesya Lagašina töötab Delovõje Vedomostis alates 2022. aasta augustist. Samal ajal juhtis ta saateid telekanalis ETV+ ja Raadio 4-s. Varem oli ta aastaid venekeelse Postimehe peatoimetaja.