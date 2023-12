Uus Euroopa Investeerimispanga juht on põhimõtteliselt teada

Politicoga vestelnud kahe anonüümseks jääda soovinud Belgia ametniku sõnul kavatseb riigi rahandusminister Vincent Van Peteghem saata oma kolleegidele kirja, milles soovitab ta valida uueks EIB juhiks just Calvino. Tegemist on olulise sammuga, sest Peteghem vastutab sel korral juhikonkursi läbiviimise eest.

Seni pole Belgia ametlikku kandidaati nimetanud, sest EL-i riikide vahel puudus üksmeel.

Calvinol oli neli konkurenti, kellest suurimaks peeti Euroopa Komisjoni konkurentsivolinikku Margrethe Vestagerit.

Alguses arvati, et just Vestager saab ihaldusväärse koha endale, kuid allikate sõnul jäi ta Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni toetusest ilma. Kuigi taanlasest Vestager ja Macron kuuluvad mõlemad Euroopa liberaalide sekka, polnud Macron rahul mitme Vestageri otsusega konkurentsivoliniku ametis.

Näiteks blokeeris konkurentsivolinik Prantsuse ettevõtte Alstomi ja Saksamaa kontserni Siemensi ühinemist raudteesektoris 2019. aastal. Samuti pani Macron Vestagerile süüks USA-st pärit majandusteadlase Fiona Scott-Morton nimetamist EL-i konkurentsiameti peaökonomisti kandidaadiks. Prantsuse surve tõttu pidi Scott-Morton hiljem kandideerimisest loobuma.

Calvino šansid kasvasid, kui Saksamaa kantsler Olaf Scholz avaldas novembris toetust tema kandidatuurile Euroopa sotsiaaldemokraatide kokkutulekul Madridis. Nii Saksamaa kui Hispaania valitsused on juhitud sotsiaaldemokraatide poolt.

Kuigi ametlikult on võiduks kandidaadil vaja vähemalt 18 EL-i liikmesriigi toetust, kellele kuulub vähemalt 68 protsenti EIB osakapitalist, siis tegelikkuses sõltub otsus suuresti Saksamaa ja Prantsusmaa soovidest. Samuti on EL-i rahandusministrid korduvalt öelnud, et nemad soovivad saavutada konsensuse.

EIB presidendi roll on ülioluline, sest pank jagab iga aasta miljardite eurode kaupa laene suurtele taristuprojektidele üle Euroopa. Panga tähtsus kasvab tulevikus veelgi, sest just selle kaudu plaanitakse suunata majandusse Vene rünnakutes kahjustatud Ukraina taristu taastamise ja rohepöördega seotud vahendid.

Nadia Calvino on endine kõrge Euroopa Komisjoni ametnik, kes on töötanud alates 2018. aastast Hispaania rahandusministrina.

EL-i rahandusministrid hääletavad Calvino kandidatuuri toetamise üle järgmise nädala reedel Brüsselis.