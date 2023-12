Senaatorid paluvad Bidenil keelata Hiinasse reisimine pärast seal puhkenud haigustelainet

"Me peaksime viivitamatult piirama reisimist USA ja (Hiina) vahel, kuni saame rohkem teada selle uue haigusega kaasnevatest ohtudest," seisis senati luurekomitee kõrgeima vabariiklase Rubio ja senaatorite J. D. Vance'i, Rick Scoti, Tommy Tuberville'i ja Mike Brauni allkirjastatud pöördumises.

Uue haiguse juhtumite arvu suurenemine Hiinas sai eelmisel nädalal ülemaailmse tähelepanu, kui Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) küsis Pekingilt lisateavet, viidates esilekerkivate haiguste seire programmi aruandele Hiinas ilmnenud laste diagnoosimata kopsupõletiku kohta.

Bideni administratsiooni ametnik ütles Reutersi teatel, et Ameerika Ühendriigid jälgivad tähelepanelikult hingamisteede haiguste tõusu Hiinas, kuid lisas: "Me näeme hooajalisi suundumusi. Praegu ei paista midagi [erakorralist]... Pole märke seosest USA erakorralise meditsiini osakondades abi otsivate inimeste ja Hiinas leviva hingamisteede haiguste puhangu vahel."

Hiina Washingtoni saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu ütles Rubio kirjale vastuseks: "Asjakohased väited on puhtalt pahatahtlikud väljamõeldised. Hiina on neile kindlalt vastu."

WHO epideemiaks ja pandeemiaks valmisoleku ja ennetamise osakonna direktori kohusetäitja Maria Van Kerkhove ütles selle nädala alguses, et kasvu põhjuseks näis olevat haigustekitajatega nakatuvate laste arvu suurenemine, kes olid kaks aastat kestnud COVID-19 piirangute aja jooksul suutnud nakatumist vältida.

Viimastel kuudel on lendude arv USA ja Hiina pidevalt suurenenud, kuid see jääb ikkagi palju alla 2019. aasta tasemele. Novembriks oli see kasvanud augusti 12 lennult nädalas 35-le nädalas.

2020. aasta jaanuaris keelas toonane president Donald Trump enamikul hiljuti Hiinas viibinud mitte-USA kodanikel COVID-i tõttu USA-sse siseneda, kuid ei piiranud lende kahe riigi vahel.

USA tühistas alates 2021. aasta novembrist enneolematud reisipiirangud täielikult vaktsineeritud rahvusvahelistele külastajatele, sealhulgas Hiinast saabujatele. USA tühistas eraldi nõude, mille kohaselt peavad lennureisijad andma negatiivse testi enne saabumist juunis 2022. USA hakkas jaanuaris nõudma lennureisijatelt negatiivsete COVID-testide andmist pärast Pekingi otsust tühistada ranged null-COVID-poliitikad, kuid tühistas nõuded märtsis.