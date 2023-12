Sadakond inimest kujundavad jõuludeks Väätsa vaateaknad

Kuigi Väätsa vaateakendel süüdatakse tuled alles teisipäeval, käis rahvamaja juures juba laupäeval kibekiire askeldamine. Pärastlõunal saabus kohalik mees Erki koorma kuuskedega, mis on tema panus kogukonnale isiklikust metsast. Väätsa elanik Lauri Läänemets ütles aga, et võttis siseministriametist puhkust, et seitse aastat tagasi algatatud traditsioonile uut hoogu anda.

"Põhimõtteliselt tunne on sama, mis nendes jõulufilmides ja -raamatutes kirjeldatakse, kus kõik siblivad ja teevad midagi ja on piparkoogi lõhna ja mandariine. Ja selline kogukonna värk," kirjeldas Läänemets.

Ettevõtmise üks eestvedajaid Evelin Parts ütles, et vaateakende kujundamisel piiranguid ei seata.

"Me oleme öelnud, et võiks olla võimalikult hästi valgustatud, et see aken ikka välja kenasti paistaks. Aga ülejäänu kõik on puhas fantaasia."

Jõuluvaateaknaid kaunistatakse nii perekonniti kui ka firmade kaupa. Ema ja tütre Ele ja Laura töö kannab pealkirja "Valikuvabadus", kusjuures nad ei propageeri liigtarbimist.

"Need kingad on meil kolme naise kodust, te näete, kui palju neid siia akna peale tuleb. Ma arvan, et seda liigtarbimist on liigagi palju, et võib-olla siis see valikuvabadus, millal sa päriselt midagi valid," rääkis Ele Enn.

Väätsal tegutseva Eesti jalgrattamuuseumi omanik ja juht Valdo Praust ei jäta vahele ainsatki kogukondlikku ettevõtmist.

"Ma usun, et väga paljud eestlased mäletavad Veteroki ratast, mis esialgu, kui poisil-tüdrukul tasakaalu polnud, oli kolmerattalises versioonis ja hiljem sai kaherattaliseks. Ja miks mitte siis päkapikk seda väntama panna," rääkis Praust.

"Kogukond tuleb kaasa. Ja muide, see on nüüd laiemaks läinud, ka kõik Väätsa ümbruskaudsed tulevad siia. Selles mõttes on väga lihtne – häid ja toredaid asju tahavad inimesed koos alati teha," ütles Läänemets.