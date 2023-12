Pühapäev suuremat lumelisa ei too

Pühapäeva öösel on taevas valdavalt pilves ning peamiselt saartel ja rannikualadel sajab kohati vähest lund. Paiguti tekib udu ja on jäidet. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel valdavalt idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kuni -13, kohati langeb kuni -17 kraadini, kuid rannikul jääb paiguti -2 ja -5 kraadi vahele.

Hommik on pilves selgimistega ning kohati sajab nõrka lund. Sisemaal puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 4, saartel idakaare ning põhjarannikul valdavalt kirdetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Külma on oodata -6 kuni -12, rannikul kohati -2 kraadi.

Päeval on taevas pilves ning vaid kohati esineb üksikuid selgimisi. Paiguti sajab lund ning puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -5 kuni -11, rannikul paiguti -1 kuni -3 kraadi.

Talviselt külm tuleb ka järgmine nädal. Kui esmaspäeval on taevas valdavalt pilves, siis teisipäevast paistab pilvede vahelt juba ka veidi päikest. Nädala alguses on kohatist kerget lumesadu oodata üle kogu Eesti, neljapäeval juba vaid saartel. Öösel langeb keskmine õhutemperatuur alla -10 kraadi, päeval jääb valdavalt -10 kraadi piiresse.