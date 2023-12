Iisrael jätkab rünnakuid Gaza sektorile

Iisraeli armee teatas, et pärast relvarahu lõppu reedel on Gaza sektorile korraldatud üle 400 rünnaku, sektori Hamasi võimude teatel on neis hukkunud vähemalt 240 inimest.

Hamas ja äärmusrühmitus Islamidžihaad teatasid raketirünnakutest Iisraeli linnadele, teiste seas Tel Avivile. Iisrael teatas kahe sõduri langemisest lahingutegevuses.

Pühapäeva hommikul sai Iisraeli pommirünnakus Gaza sektori lõunaosas Egiptuse piiri lähedal surma vähemalt seitse inimest, teatas Hamasi valitsus. Palestiina uudisteagentuuri Wafa teatel ründas Iisrael laupäeva hilisõhtul ka Nuseirati põgenikelaagrit Gaza keskosas, kus surma sai vähemalt 13 inimest.

Hamas tulistas Tel Avivi rakette

Hamasi sõjaväeline tiib Al-Qassami brigaadid tulistas öösel Tel Avivi suunas rakette, öeldakse rühmituse avalduses, vahendas BBC.

Hamasi poliitbüroo liikme Izzat al-Rishqi sõnul tulistati raketid välja Gaza sektori põhjaosast.

Iisraeli Iron Dome raketitõrjesüsteem püüdis Tel Avivi kesklinna kohal kinni vähemalt kümmekond raketti.

Iisraeli kiirabiteenistuse teatel sai Tel Avivi eeslinnas alla kukkunud šrapnelli tõttu üks inimene haavata.