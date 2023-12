Politsei otsib kinnipeetavat, kes ei naasnud avavanglasse

Avavangla on väljaspool vangla piiret asuv vangla osa, kust kinnipeetavad võivad käia ilma järelevalveta väljas tööl, õppimas ning lühiajalisel väljasõidul ja peavad ettenähtud kellaajaks tagasi pöörduma.

Kristiina on keskmise kehaehitusega, umbes 164 cm pikk. Tal on pikad pruunid juuksed. Eritunnusena on tal kerge kõõrdsilmsus ja otsmikul armid, otsmikul vasakul küljel valge horisontaalne umbes kolmesentimeetrine arm. Lisaks on armid mõlema käsivarre sisekülgedel, vasaku käsivarre pealmisel küljel, vasakul õlal umbes kahesentimeetrine arm.

Avavanglast lahkudes oli seljas musta värvi poolpikk jope, musta värvi püksid, lilla müts (Helly Hansen), hele sall, musta värvi õlakott, jalas sinised valge tallaga jalanõud.

Kõigil, kes teavad tema asukohta, palub politsei sellest viivitamatult teavitada politseid lühinumbril 112 või vanglateenistust numbril 56663892.