Vastseliina alevikus valmib katuse ja külmutusseadmega uisuväljak

Napilt paari tuhande elanikuga Vastseliina alevikus nagu tegelikult kogu Kagu-Eestis puuduvad stabiilsed võimalused uisu- ja hokitreeninguteks. Vaatamata sellele on sealsest hokiklubist Vastseliina Vapiskud, kus on üle 40 liikme, välja kasvanud neli Eesti jäähokikoondise kandidaati.

"Hetkel meil jääd ei ole. Ainuke võimalus on lastel teha üldfüüsilist Vastseliinas ja ülejäänud aja me viime neid Tartusse. Ja täiskasvanutega sama lugu," rääkis uisuväljaku üks eestvedajatest ja Eesti jäähokikoondise kandidaat Triinu Tuvike.

100 kilomeetrit eemal asuvasse Tartusse sõit tähendab viietunnist ajakulu.

Üheksa-aastane Mari Ott on oma meeskonna ainuke tüdruk ning võtab paaril korral nädalas selle teekonna ette. Kiiruisutajaks saamisest unistav tüdruk näeb iga päev klassi aknast, kuidas koolimaja kõrvale kerkiv uisuväljak nihutab ta õige pea oma unistusele lähemale.

"Väga lahe, ma tahan proovida seal jääl uisutada," sõnas tüdruk.

Mari isa Urmas Ott ütles, et tänu tütre hobile on ka tema hakanud uisutama. Ta tõdes, et kui muidu on Kagu-Eesti tuntud suusatamise poolest, siis uisutamise võimalused elavadaks piirkonda veelgi.

"Kaugemates maapiirkondades asjad järjest lähevad ära või pannakse kinni, siis meie ehitame ja ma arvan, et see on super. Ma loodan, et Võru linnast ja mujalt piirkonnast hakkab siin rahvas käima," rääkis Ott.

Aga äärealale uisuhalli rajamine polegi nii lihtne – kohaliku entusiasti Taavi Tuvikese eestvedamisel ning Euroopa Liidu ja valla rahade toel kerkiv rajatis saab selleks hooajaks küll peaaegu katuse alla, aga rahapuuduse tõttu jäävad hoone seinad kui ka üks osa katusest ehitamata.

"Peame ise töökad olema. Kuna varasemalt meil ei ole ju mitu aastat katust olnud, siis oleme ise käinud. Ikkagi unistus oleks saada suur jäähall, sinna seinad, et oleks ka iluuisutajatel võimalus käia rohkem. Ning plaan on ka sinna nii-öelda jääväljaku ümber ehitada ka kiiruisurada," rääkis Triinu Tuvike.

Vastseliina uisuväljak avatakse kõigile huvilistele kahe nädala pärast, 16. detsembril.