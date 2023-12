Tartu jõululinnas saab uisutada, saaniga sõita ja õnne valada

Uudishimulikumad tartlased tulid Raekoja platsi jõululinna juba mitu tundi enne pidulikku avamist.

"Tulime enne seda suurt rahvahulka vaatama kuuske. Nägime, kui see siia kohale toodi. Oli veidi hõre teine, aga nüüd on ju täitsa kena," ütles Maike.

"Eks ta natuke lühike on, aga vist ei peagi taevani olema. No vaadates seda, mida telekas näidati, kuidas need oksad olid ära, siis praegu on superilus. Nii-öelda ära meigitud," rääkisid Jaanika ja Toomas.

Tänavune Tartu jõulupuu toodi Alutaguse vallast Sälliku külast. Teekond Ida-Virumaalt Tartusse kujunes aga oodatust vaevalisemaks ning lõpuks kohale jõudes oli puu räsida saanud. Nüüd on puule iluravi tehtud ning, nagu ikka, saavad tartlased kuuse alumistele okstele oma jõulusoove riputada.

Uute klaaspaviljonidega jõululinna rajamiseks kulutas linn umbes 115 000 eurot, millest suur osa kaetakse uisulaenutusest saadud tuludega.

Lisaks populaarsele põhumajale saavad tänavu lapsed aega veeta ka Arhitektuurikooli õpilaste disainitud ronilas.

"Tartu Maraton on oma 50. sünnipäeva puhul siin väljas väljapanekuga, kus on suuskade areng läbi ajaloo. Siis meil on siin saunakultuuri tutvustav maja, Tartu laulupeo temaatiline maja. Igas majas on midagi kas kuulata, vaadata või lugeda, et saada natukene targemaks ja kogeda midagi toredat või positiivset," selgitas Tiigi Seltsimaja juht Maarja Liba.

Tartu jõululinn jääb avatuks 7. jaanuarini, uisuplatsil saab liuelda aga lausa märtsikuuni.