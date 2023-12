Riik plaanib elektri universaalteenuse lõpetada tuleva aasta mais

Elektri universaalteenus loodi eelmisel aastal olukorras, kus börsil oli elektrihind väga kõrge. Riik leidis, et tarbijatel peab olema võimalus osta soodsat elektrit börsiväliselt. Universaalteenuse pakkumise kohustus pandi Eesti Energiale. Elektrihind pidi kujunema konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinna alusel. Seda kokkulepet pole aga tänini ning kehtib ajutine tootmishind 15,4 senti kilovatt-tunni eest.

Universaalteenusest oli kasu selle mõne üksiku kuu jooksul, ütles Eesti Gaasi müügiosakonna juht Tanel Toomik.

"Hiljem oli ta ikkagi vastuolus turuhindadega. Ma arvan, et kõik kliendid oleks need kuud üle elanud ka ilma selle teenuseta."

Sel aastal pole universaalteenuse hind suutnud üheski kuus konkureerida kuu keskmise börsihinnaga. Seega valmis kliimaministeeriumis plaan universaalteenuse lõpetamiseks.

"Näiteks oktoobris maksid kodutarbijad, kes olid universaalteenusel, üle poole miljoni rohkem, kui siis, kui nad oleksid olnud näiteks börsihinnal. See on umbes 75 000 tarbija peale kokku, kes on praegu universaalteenusel." rääkis kliimaministeeriumi energiaturgude valdkonnajuht Karin Maria Lehtmets.

Ka tarbijad on märganud, et universaalteenus ei ole enam parim valik.

"Võrreldes juulikuuga on liikunud kuskil 30 protsenti tarbimisest universaalteenuselt ära," ütles Lehtmets

Kui valitsus kiidab plaani heaks, lõppeb universaalteenuse pakkumine tuleva aasta 1. maist. Enne seda annavad elektrimüüjad oma klientidele teada, et aeg on uus pakett valida. Kes ise valikut ei tee, hakkavad automaatselt saama elektrit börsihinnaga. Seda on ka hiljem võimalik muuta.

Eesti Gaasi elektriklientidest 80 protsenti kasutab börsipaketti. Universaalteenusel on umbes kümnendik, ütles Toomik.

"Ma arvan, et need, kes universaalteenust kasutavad, ei märka üldse oma elektriarvet, ehk et need on väga väiksed kodutarbijad."

Eesti Energias on enamik kliente elektri hinna fikseerinud. Neilgi on universaalteenuse kasutajaid kõige vähem, ütles Eesti turu juht Santa Tohver.

"Näeme, et universaalteenuselt lahkumine on jätkumas, aga uute pakettide valik on aeglustunud. Oleme küll kliente järjepidevalt teavitanud, et hetkel on universaalteenusel olemine kõige kallim lahendus ja tasuks valida soodsam pakett. Aga siiski mõned kliendid ei pruugi jätkuvalt olla kursis, milline elektrilahendus neil on."

Tohver soovitab kõigil oma elektripaketi üle vaadata. Tema kinnitusel selliseid hindu, nagu eelmisel talvel oli, tänavu ei tule.

Elektri universaalteenusest loobuda soovijatel tuleks võtta ühendust oma elektrimüüjaga.